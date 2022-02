De getrouwde Kobe wordt verliefd op uitwisselingsstudent Hyun. “Hij kuste me met zo veel meer passie dan mijn vrouw”

Verboden Liefde: Dennis valt voor de Venezolaan­se Maria op werkreis in Boedapest. “‘Ben je getrouwd?’, vroeg ze. Met tranen in de ogen gaf ik toe van wel”

“Die eerste nacht hebben we gevreeën tot ’s ochtends. Mijn wekker ging af, maar we deden verder. Ontbijt kon ons gestolen worden. Ik ben recht van haar bed naar het werk gehold.” Dennis (toen 40) zit in zak en as in zijn huwelijk. Op een werkreis naar Boedapest ontmoet hij via Tinder de Venezolaanse Maria (39). Een intelligente, beeldschone vrouw, die hem alle hoeken van de stad en haar slaapkamer laat zien. Het is het begin van een internationale rollercoasterromance die Dennis, tot nu, met niemand kon delen. “Wat wij hebben is een onmógelijke liefde.” In de Verboden Liefde-reeks viert NINA de liefde die, hoe vurig ook, niet mag of kan zijn.

17 september