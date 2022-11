De ‘friendzone’ tussen Lynn en Maarten groeide uit tot een relatie: “Ik kies elke ochtend opnieuw voor hem”

Maarten werkt als fitnesscoach in de zaak waar Lynn traint. De eerste ontmoeting tussen hen is zo cliché als maar kan en vijf maanden later volgt de eerste kus, ook al dacht Lynn dat ze in de friendzone zat. Evident is de relatie daarna ook niet, hoe verliefd het koppel ook is. “Tja, als fitnesscoach heb je wel een zekere aantrek.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen lezers ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Lynn: “Maarten was coach in de fitness waar ik trainde. Ik had eerst niet door dat hij daar werkte, tot ik een andere les probeerde en zag dat hij de instructeur was. Gênant!”

Maarten: “Tijdens een groepsles legden we contact, en niet veel later begonnen we elkaar buiten de fitness te zien. Bijna elke avond gingen we wandelen en gaven we elkaar datingtips.”

Maarten: “Ik vond het schattig dat Lynn zo verlegen was. Bovendien heeft ze mooi haar en altijd wel iets zinnigs te vertellen.”

Lynn: “Maarten was heel zelfzeker, wat ik aantrekkelijk vond. Hij stelde me op mijn gemak.”

Lynn: “Mijn afspraakje zei last minute af, waardoor Maarten en ik samen in de cinema beland zijn. Een geluk bij een ongeluk.”

Maarten: “Toen ze door haar date gedumpt werd, annuleerde ik mijn afspraak om naar Kingsman: The Golden Circle te gaan.”

Maarten: “Die kwam er toen we elkaar ongeveer vijf maanden kenden. Het gebeurde spontaan.”

Lynn: “Die zag ik in de verste verte niet aankomen. Maarten stelde me ooit voor als zijn zusje, dus ik was ervan overtuigd dat ik in de friendzone zat en wou onze vriendschap niet riskeren. Hoewel het onverwacht was, was het een zeer aangename verrassing.”

Lynn: “Toen ik Maarten op ­Tomorrowland bezocht, kreeg ik wel een heel warm gevoel.”

Maarten: “Na een tijdje had ik door dat ik met haar geen normale vriendschap had. Andere meisjes interesseerden me niet meer. Ik wou alleen maar Lynn.”

Maarten: “Als fitnessinstructeur ben je in zekere zin zoals een skileraar, je hebt een zekere aantrek. Toen we door Lynns buitenlandse stage enkele maanden gescheiden waren, had ik mijn twijfels. We moesten de draad weer oppikken, om zo opnieuw op dezelfde golflengte te komen.”

Lynn: “Ongetwijfeld een ruzie door de afstand tussen ons na mijn stage in Zuid-Afrika. Als je het als pril koppel drie maanden zonder elkaar moet stellen, is dat pittig, zeker met kapers op de kust. Als Maarten en ik eenmaal herenigd waren, moesten we ­elkaar terugvinden, en dat ging met vallen en opstaan.”

Lynn: “Maarten en ik hebben samen verschillende hindernissen overwonnen, waardoor we alleen sterker staan. Na bijna vijf jaar ben ik nog altijd gelukkig dat hij me kuste en dat onze vriendschap evolueerde in een relatie. Ik neem Maarten niet vanzelfsprekend. Integendeel, ik kies elke ochtend opnieuw voor hem.”

Maarten: “Zoals we vandaag bezig zijn, teken ik voor ‘een eeuwig en altijd’ met Lynn. We zijn sterk in communicatie, al hoeft er niets gezegd te worden om elkaar te begrijpen.”

Maarten: “Hoe meer we aan zelfontwikkeling doen, hoe vlotter het in onze relatie gaat. We zijn allebei klaar om aan kinderen te beginnen, maar zitten nog midden in de verbouwing van ons huis. Zodra het enigszins mogelijk is, zal gezinsuitbreiding niet al te lang op zich laten wachten.”

Lynn: “In de nabije toekomst hoop ik te trouwen, een gezinnetje te stichten en vooral een ­woning te hebben die tot in de puntjes verbouwd is. Vooral dat laatste. (lacht)”

Lynn & Maarten Volledig scherm Maarten & Lynn. © Pieter-Jan Vanstockstraeten • Lynn Vleugels (30) is cruisespecialiste bij Footprints Luxury Cruises. • Maarten van Wallendael (27) werkt als clustermanager bij twee filialen van NRG Fitness. • Het koppel woont in Schilde. • Maarten werkte als fitnesscoach in de zaak waar Lynn trainde. De twee werden bevriend en gaven elkaar datingadvies, tot Maarten een einde aan de friendzone maakte door Lynn onverwacht te kussen. “Onze omgeving zag het van ver aankomen, maar wij hadden niet door dat we elkaar leuk vonden.”

