De ‘fake bag business’ is booming. Zo herken je een neppe handtas

Wie denkt dat een designertas makkelijk te onderscheiden is van een namaakexemplaar, leest maar beter verder. Er circuleren steeds meer fake handtassen. ‘Superfakes’ zelfs die tot in het kleinste detail zijn nagemaakt. Twee experts leggen uit hoe je het kaf van het koren scheidt. “Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook zo.”

De Economische Inspectie van de FOD Economie nam vorig jaar een slordige 176.667 namaakartikelen in beslag. Dat is een stijging van maar liefst 70 procent tegenover 2021. Zo’n 6.700 producten daarvan vielen in de categorie kleding en accessoires.

Namaakhandtassen zijn een groot deel daarvan. Volgens Ysabel Nauwelaerts, professor handelswetenschappen (KUL), is het aantal fake designertassen de laatste tijd toegenomen: “We leven in tijden van inflatie. Alles wordt duurder en mensen zijn op zoek naar goedkopere alternatieven”, verklaart ze.

“Daarnaast kan de stijgende populariteit van online- en tweedehandsshoppen een oorzaak zijn. Je hebt heel wat mensen die — bewust of onbewust — namaaktassen doorverkopen aan vintage winkels”, aldus Nauwelaerts. “Bovendien is het via online kanalen als Vinted heel moeilijk om te zien of je met een echte of valse handtas te maken hebt.”

KIJK. Deze vrouw kocht per ongeluk een namaakhandtas van Chanel

In deze video op sociaal medium TikTok vertelt mode-influencer Bethenny Frankel over een ‘Chanel’-handtas die ze kocht via The Real Real, een online kanaal dat zichzelf omschrijft als ‘marktplaats voor luxe wederverkoop’. De staat van de handtas werd omschreven als ‘heel goed’ en een reeks mooie foto’s beaamde dat.

Maar na een kwaliteitscontrole werd al snel duidelijk dat het om een namaakexemplaar gaat. “Het lijkt wel een neppe handtas van op een marktje in Marokko”, klinkt het.

Quote Een factuur is geen garantie voor authentici­teit. Elien Migalski, Managing Director bij aanbieder Labellov

Laat je niet verleiden door superdeals, want die zijn meestal superfake

Wie niet goed oplet, komt bedrogen uit. Bovendien wordt namaak steeds beter, waardoor het zelfs voor verkopers van designertassen niet altijd makkelijk is om ze te herkennen. Elien Migalski, Managing Director bij aanbieder van vintagetassen Labellov, verklaart de term superfake: “Vroeger ging het bij namaak vooral over de nephandtassen uit Turkije of Marokko. Daarbij was het grootste verschil met een echte designertas de kwaliteit.”

“Vandaag worden fakes alleen maar beter. De fabrikanten van de zogenaamde dupes nemen stukken leder of slotjes van echte merktassen om ze na te maken in hun eigen louche ateliers. Ze kunnen zelfs dozen en facturen namaken, dus ook dat is zeker geen garantie voor authenticiteit”, vertelt Migalski.

Quote Een namaakhand­tas is weggesme­ten geld. Elien Migalski, Managing Director bij aanbieder Labellov

Die tassen worden dan als authentiek aangeboden en aan een veel lagere prijs verkocht. Migalski: “Zulke tassen kosten nog altijd enkele duizenden euro’s, maar omdat ze zo goed zijn nagemaakt denken mensen dat het om originele exemplaren gaat die met een ‘deal’ worden verkocht.”

Wat als je toch onbewust een fake bag hebt gekocht?

Hoewel superfakes worden gemaakt met hetzelfde materiaal als echte designertassen, zijn ze volgens Migalski hun geld niet waard. “ Zo’n tas bezitten is zelfs illegaal en zou je moeten aangeven bij de politie”, aldus Migalski.

Wie erachter komt dat hij of zij toch een namaakhandtas heeft gekocht, kan het volgende doen: “Probeer zo veel mogelijk informatie in te winnen over de verkoper en ga met zijn identificatiegegevens naar de politie”, adviseert Migalski. “Namaakartikelen aanbieden is een strafbaar feit en als slachtoffer krijg je zeker gehoor.”

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom geven beide experts een aantal tips waarmee je (aanbieders van) superfakes kan herkennen.

1. Doe research naar de prijs

Als je een designerhandtas wil kopen, check je best eerst de actuele prijs op de webshop van het merk zelf. Een Classic Chanel Clutch, bijvoorbeeld, kost 9.700 euro. Als je dezelfde tas vindt in goede staat en voor slechts 2.000 euro, laat dan je gezond verstand primeren: als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.

2. Koop via officiële kanalen

Doe je aankopen altijd bij aanbieders die je garantie van authenticiteit én gehoor geven. Vermijd kanalen als Facebook Marketplace of Vinted, want verkopersprofielen kunnen daar snel verdwijnen. Koop in plaats daarvan bij officiële kanalen voorzien van bestaande mailadressen en socialemedia-accounts. Zo ben je zeker dat je er terecht kan mocht er toch iets mis zijn.

Volledig scherm © Getty Images

3. Maak afspraken als je online koopt

Wie toch online wil kopen, spreekt best thuis af met de verkoper om de tas te bekijken en een kwaliteitscontrole uit te voeren. Let hierbij op de volgende zaken: Is de handtas gemaakt van echt leer of ruikt ze chemisch en gaat het om een kunststof? Check ook de stiksels van de tas. Echte designertassen worden vaak met de hand genaaid, waardoor de stiksels minder snel loskomen. Spot je ergens losse draadjes, dan gaat er best een alarmbelletje af.

Vraag verder altijd de identificatiegegevens van de verkoper, zodat je naar de politie kan stappen als het toch om een fake tas gaat. Doet hij of zij hier moeilijk over, dan is dat een duidelijke rode vlag. Betaal ten slotte nooit met contant geld, maar voer een overschrijving uit. Zo heb je altijd een betalingsbewijs in je bankapp.

