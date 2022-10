“De eerste 1.000 dagen van kind hebben gevolgen voor het leven.” Expert legt uit wat je als ouder best wel en niet doet

9 kindjes per verzorger in Vlaamse kinderop­van­gen: zowel kind, ouders als verzorgers lijden daaronder. “Een kind krijgt meermaals per dag een ‘nee’”

Vlaamse kinderverzorgers hebben het zwaar. De lonen zijn laag en de werkdruk veel te hoog. Veel verzorgers hebben negen kinderen onder hun hoede, en dat is slopend. Plus: de kinderen lijden er soms ook onder. “Jonge kindjes hebben knuffels nodig, contact, troost. En daar hebben we niet altijd tijd voor”, getuigt verzorgster Caroline. Onthaalmoeder Iris vertelt hoe haar werking verbeterde sinds ze van 8 naar 6 kinderen ging. Lynn Geerinck, manager kinderopvang bij i-Mens, legt uit waarom minder kleintjes per verzorger beter zou zijn. “Een onthaalmoeder is een toevoeging aan je gezin.”

2 september