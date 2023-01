“De dresscode is een ode aan Karl Lagerfeld.” Alles wat je wil weten over het prestigieuze Met Gala

Het is nog enkele maanden wachten tot de rode loper uitgerold wordt voor het feest van het jaar: het Met Gala. Maar sinds kort zijn wél alle details bekend, van het thema tot de dresscode en de co-hosts. Opvallend is dat er dit jaar een overleden designer in de bloemetjes wordt gezet.

Elke eerste maandag van mei verzamelen de rich and famous zich in New York voor het Met Gala. Hoewel het oorspronkelijk begon als een liefdadigheidsbal, groeide het intussen uit tot het belangrijkste mode-evenement ter wereld waar de crème de la crème van Hollywood naartoe gaat. Daarom krijgt het ook de naam ‘de Oscars van de mode’.

“Voor de modewereld is geen enkele dag belangrijker. Je kan alleen maar hopen dat je uitgenodigd bent”, bevestigt onze moderedacteur David Devriendt. Het is nog een paar maanden wachten tot het spektakel plaatsvindt, al zijn er nu al een paar details bekend geraakt. We sommen de belangrijkste feiten op.

Belangrijk om te weten is dat er elk jaar een specifiek thema wordt aangekondigd. Dat thema is een knipoog naar de bijhorende modetentoonstelling die, ongeveer gelijktijdig met het gala, start in het Metropolitan Museum of Art.

In september 2022 raakte al bekend dat ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ het volgende thema zal zijn. Lagerfeld, die overleed in 2019, was creatief directeur bij Chanel, Fendi en Chloé en richtte zijn eigen modelabel op. Bovendien was hij een vaste bezoeker van het Met Gala en de modetentoonstelling. Het thema is dus duidelijk een ode aan de legendarische mode-ontwerper.

Volledig scherm Karl Lagerfeld. © Getty Images

De expositie in het Metropolitan Museum of Art loopt van 5 mei tot 16 juli 2023 en zal benadrukken wat voor invloed Lagerfeld had op de modewereld. In totaal zullen er meer dan 150 originele looks, schetsen en video-interviews van de ontwerper te zien zijn.

De rode loper van het Met Gala is een van de meest gefotografeerde entrees ter wereld. Elk jaar is er dan ook een dresscode. Van de aanwezigen wordt verwacht dat ze hun outfit erop afstemmen. Dit jaar luidt de dresscode: ‘In honor of Karl’. Wellicht zullen veel beroemdheden gekleed komen in ontwerpen die hij maakte voor Chanel of Fendi.

Keer op keer doen celebs ook hun best om de dresscode op een opvallende manier in te vullen. Hoe creatiever, hoe beter. Als we dan ineens een ideetje mogen suggereren: kom gekleed als Choupette, de geliefde kat van Karl Lagerfeld. Veel gekker kan het niet worden.

Volledig scherm De modekeizer en zijn hartendief Choupette. © Karl Lagerfeld

Het Met Gala wordt telkens in goede banen geleid door Anna Wintour, de hoofdredactrice van Vogue. Maar naar goede gewoonte duidt ze tevens een aantal mensen aan die het event én de afterparty moeten helpen organiseren.

Voor de nieuwste editie selecteerde ze zangeres Dua Lipa, actrices Michaela Coel en Penélope Cruz en voormalig professionele tennisspeler Roger Federer. Dat is een heel doordachte keuze, schrijft de Amerikaanse Vogue, want deze namen vertegenwoordigen verschillende gebieden van de hedendaagse popcultuur.

Volledig scherm Anna Wintour op het Met Gala. © AFP

“Wat gebeurt er op het Met Gala? Dat weten wij éigenlijk niet. Het wordt niet uitgezonden op televisie zoals andere gala’s, en behalve de rodeloperbeelden krijgen we er niks van te zien”, vertelt David Devriendt. Er is bovendien een (ongeschreven) regel: foto’s of video’s op sociale media plaatsen is strikt verboden - een regel die Kylie Jenner in 2017 schaamteloos brak.

Volledig scherm Kylie Jenner maakte in 2017 in de badkamer van het Met Gala, iets wat strikt verboden is. © RV

Wat we wel weten, is dat het evenement ontzettend exclusief is. “Alleen maar wie honderd procent relevant is, wordt uitgenodigd.” En vergis je niet: het is niet omdat je een keer binnen geraakte dat je plaats op het Met Gala voortaan gegarandeerd is. “Wintour heeft in het verleden al mensen van de gastenlijst gebonjourd. Het ene moment ben je nog uitgenodigd, het volgende kan je invite worden ingetrokken.”

In totaal komen er zo’n 600 mensen naar het Met Gala. Wie op de gastenlijst van Wintour staat, mag gratis naar binnen. Voor de rest kost een ticketje 30.000 dollar.

Dit jaar is er ook kritiek op de keuze van het thema en de dresscode. Niet iedereen vindt het gepast dat Karl Lagerfeld een hommage krijgt. Onder meer actrice Jameela Jamil kaart aan dat de designer zich schuldig maakte aan racisme, vetfobie en haat tegen de #MeToo-beweging. “Hij was inderdaad ... ontzettend getalenteerd”, schrijft Jamil op Instagram. “Maar Lagerfeld gebruikte zijn stem op een haatdragende manier. Vooral tegenover vrouwen. (...) Sorry, maar dit kan toch niet. We leven niet meer in de jaren 90?”

