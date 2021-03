De ‘crush droom’, waarin je onverwacht verliefd bent op een kennis, betekent meestal niet wat je denkt

“Een specifiek soort droom kan nooit een vaste betekenis hebben”, zegt de Gentse psychotherapeut en droomanalist Dominique Hubain. “Net zoals de symbolen in een droom ook nooit een vaste betekenis hebben. Elke droom is altijd eigen aan de persoon die hem heeft.”

De verdrongen gedachte

Hubain analyseert de dromen van zijn cliënten door middel van ‘vrije associatie’: een manier van associatief spreken waarbij je alles zegt wat je te binnen valt, om zo alle censuur te laten vallen. Op den duur spreek je gedachten uit waar je je over schaamt, of die onbelangrijk lijken, maar dat niet zijn. Gedachten die je verdrongen hebt. Zo heft Hubain de censuur op die altijd in je droom vervat zit.

Quote Een droom is een compromis: door die censuur kan je de verdrongen gedachte beleven, maar hem ook van je afschuiven. Psychotherapeut Dominique Hubain

“Een droom maskeert altijd verdrongen, gecensureerde gedachtes”, zegt Hubain. “De droom die je je herinnert, is de ‘manifeste’ droom. Daaronder zitten altijd ‘latente’ droomgedachtes, de échte gedachtes die je bezighouden. Die gedachtes verdring je, want anders zou je ervan wakker kunnen liggen, letterlijk. Daarom is de manifeste droom altijd onduidelijk en vervormd, zodat je beschermd blijft van de latente gedachtes die erachter schuilgaan. Een droom is een compromis: door die censuur kan je de verdrongen gedachtes, na ze te ‘beleven’ in de droom, van je afschuiven.”

Dat betekent dat je een ‘crush droom’ niet even snel-snel kan ontcijferen. Het lijkt misschien alsof je verliefd bent op een kennis, maar daar kan dus veel meer, of iets helemaal anders achter schuilgaan. “Een cliënt van Freud maakte zoiets mee”, vertelt Hubain. “Hij droomde dat hij verliefd was op een vrouw die hij niet aantrekkelijk vond. En die vrouw had dezelfde naam als de vrouw van een goede vriend van hem. Na de analyse door Freud besefte de man dat hij gevoelens had voor de vrouw van zijn vriend. Zijn droom maskeerde die gedachte door zijn aandacht te verschuiven naar een andere vrouw met dezelfde naam.”

Verliefdheid als dekmantel

Je ‘crush droom’ kan dus zeker op een verliefdheid wijzen. En het kan wel dat je gevoelens hebt voor de persoon in je droom. Gevoelens die je jezelf niet toelaat, bijvoorbeeld. Maar veel vaker is het complexer dan dat. “De persoon waarover je droomt, kan bijvoorbeeld een ‘mengpersoon’ zijn. Dat komt vaak voor. Die ‘mengpersoon’ representeert meerdere personen en meestal is dat er wel aan te merken als je die persoon grondig analyseert. Soms is het een kledingstuk van iemand die je kent, soms een uiterlijk kenmerk. Het zit ’m vaak in de kleinste details.”

Quote Die plezierige gevoelens kunnen een dekmantel zijn voor een zwaarder thema waar je het moeilijk mee hebt. Zoals dood, ziekte of een dreigend verlies. Psychotherapeut Dominique Hubain

“Het kan ook dat je droom niét op verliefheid wijst, of op meer dan dat. Want vaak komen de latente gedachtes heel gecomprimeerd in de manifeste droom tot uiting. Die plezierige gevoelens kunnen bijvoorbeeld een dekmantel zijn voor een veel zwaarder thema waar je het moeilijk mee hebt. Zoals dood, ziekte of een dreigend verlies. Dan kan de persoon in je droom een metafoor zijn voor een persoon die je verloren hebt, omdat hij of zij je op een of andere manier aan die persoon doet denken.”

De meeste dromen zijn dus echt een soort van bedrog. Danku, Marco Borsato. “De manifeste droom leidt je om de tuin”, bevestigt Hubain. “Hoe minder je droom weggeeft welke gedachtes eronder schuilgaan, hoe meer hij in zijn opzicht geslaagd is.” In je eentje achterhalen wat je ‘crush droom’ preciés betekent, is dus ongelooflijk moeilijk. “Want je moet een bepaalde weerstand in jezelf overwinnen om tot die betekenis te komen. Het kan ook heel heftig zijn als je opeens die weerstand overwint en de verdrongen gedachtes blootlegt. Daar kan je je maar beter in laten begeleiden door iemand die een veilig kader aanbiedt om er verder op door te werken.”

