De comeback van de tochthond, die waakt over jou en je energieverbruik

De aanslepende energiecrisis dwingt ons massaal tot creatieve oplossingen, die liefst geen nog groter gat in ons budget bijten. We rukken verwarmingsventilatoren aan, plaatsen radiatorfolie, shoppen thermisch ondergoed en … jawel, zelfs oma’s oude tochthond maakt zijn comeback in ons interieur. Al dan niet in een hip nieuw jasje. Ook eentje nodig? We geven enkele tips om een kwaliteitsvol exemplaar uit te kiezen.

Kijk eens naar buiten: ziet het er daar ook zo druilerig uit? Nu je een paraplu nodig hebt en de temperaturen naar beneden duiken, lijkt de herfst echt in het land. De verwarming opzetten dan maar? Door de hoge energie- en gasprijzen zal dat met forse tegenzin zijn. Om de portemonnee wat te verlichten, gaan mensen op zoek naar creatieve trucjes, zoals tochthonden kopen.

Heel wat mensen beschouwen het als een kleine moeite om er eentje in huis te halen, zo blijkt uit cijfers waarover HLN al berichtte. “In september hebben we een enorme procentuele stijging gemerkt in de verkoop van tochthonden in België”, vertelt Joost Morel, woordvoerder van bol.com. “Ten opzichte van augustus gaat het om een stijging van 1.832 procent en tegenover september vorig jaar is de verkoop met 657 procent gestegen”, aldus Morel. Nu gaat het om duizenden, terwijl er vorig jaar in ons land slechts een paar honderd werden verkocht.

Ook bij aanbieders als Hubo en marketonweb.be valt de verkoopstijging op. Qmusic-presentatoren Maaren en Dorothee durfden zelfs al de term “tochthondschaarste” lanceren; een valabele kandidaat voor het volgende “woord van het jaar”? Ben jij nog op zoek naar een exemplaar? Wij haastten ons om voor jou de tofste tochthonden, -rollen en zelfs -schapen te bundelen in een shoppinglijstje.

Doggy style

De klassieker onder de kierdichters blijft natuurlijk de mopshond of teckel, verkrijgbaar in alle mogelijke maten en prijscategorieën. Van budgetvriendelijke keffer tot meer gestileerde viervoeters en zelfs goedgemutste rashonden.

Bonte beestenboel

Wie graag eens gek doet, vindt behalve honden ook zowat elk ander boerderij- of dierentuindier in tochtrolvorm op het internet. Van kitschkatten tot schattige egeltjes. Of wat dacht je van een kudde schapen voor de slaapkamerdeur? Mag het iets minder letterlijk (lees: opzichtig)? Dan is een stijlvol koeienvelletje misschien wel jouw gedroomde tochtsoldaat.

Creatief met knuffels

Soms hoeven we het niet te ver te zoeken (tochthondschaarste, remember?). Mits een geschikte lengte en volume kunnen zelfs doodgewone knuffelbeesten gepromoveerd worden tochtrol. Een leuk idee om de kieren in de kinderkamer te dichten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een schattige rups? Of - een maatje groter - deze python?

Stijlvol neutraal

Niet overtuigd van honden of andere dieren in huis? Er zijn gelukkig ook massa’s alternatieven zonder poten of snuiten te vinden. Neutrale tochtrollen vind je in de meest uiteenlopende kleuren en materialen. Wij zijn alvast fan van een fluweelzacht exemplaar of een simpele maar aaibare grijze deurrol.

Kleur bekennen

Je kan op safe spelen en dit vreemde nieuwe interieurelement zo goed mogelijk doen opgaan in de omgeving. Of, je kiest voluit voor kleur en maakt van je nieuwe energiebesparing een echte eyecatcher, zoals deze beauties. En als we dan toch buiten de lijntjes aan het kleuren zijn, waarom niet eens neuzen in de categorie ‘sierkussens’ bij je favoriete interieurwinkel? Een stel cilindervormige kussen op de vensterbank: het zou zomaar een nieuwe decotrend kunnen worden.

De sobere win-win

Voor je binnendeuren is het verstandig om een dubbele tochtrol te overwegen. Die schuif je onder de deur door, en hij isoleert zo de tochtspleten aan beide zijden. De eenvoud zelve, maar wel dubbel zo energie-efficiënt en verkrijgbaar bij de meeste doe-het-zelfzaken.

Praktisch: waarop moet je letten bij het kopen of maken van een tochtstopper? • Het materiaal van de hoes Een tochtstopper ligt meestal op de vloer en wordt dus vuil na verloop van tijd. Check dus zeker of de tochtrol van je keuze in de wasmachine kan, of makkelijk schoon te maken is met een doekje. • De lengte Valt je oog op een trendy tochthond die helaas enkele centimeters te kort is? Zoek dan liever verder: als die chihuaha niet de hele lengte overbrugt, kan je er net zo goed geen plaatsen. • De vulling Vroeger werden tochtrollen gevuld met zowat alles wat men kon vinden: van bonen en rijst tot zand en oude kleren of knuffeldieren. De meeste moderne tochtstoppers zijn gevuld met polyester. Dit lichtgewicht-vulsel zorgt ervoor dat je de deur nog steeds zonder moeite kan openen wanneer er een tochtrol voorligt (en dat ie in de was kan). • Plaatsing en hoeveelheid Overweeg om meteen meerdere exemplaren in je winkelkar te plaatsen. Een tochtstopper bewijst niet alleen z’n nut aan de voor- of achterdeur, maar kan -in het geval van oude raamkozijnen bijvoorbeeld- ook een toegevoegde waarde zijn op de vensterbank. • Huisdierproofen Wie ook échte honden (of katten) in huis heeft, kan de tochtstopper best met wat dubbelzijdige tape of klittenband aan de deur bevestigen. Anders wordt hij hoogstwaarschijnlijk gewoon ingelijfd als speelkameraad.

