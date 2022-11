De comeback van de beautycase: drie fans laten in hun koffertje kijken: “Ik heb 30 jaar gewacht op dit model”

De beautycase is terug. Ja, dat grote exemplaar waar je jouw must-haves in meeneemt. Tegenwoordig zijn ze praktisch, elegant en een tikkeltje glamoureus. Drie beautyfans gunnen ons een glimp in hun favoriete koffertje. Je kunt hun exemplaren ook shoppen, ideaal voor een kerstcadeau. En is jouw beautycase of toiletzak een boeltje? Deze vijf tips scheppen orde.

Beautyredactrice Laure Vandendaele: De schatkist uit mijn jeugd stond in de badkamer van mijn grootmoeder. Daar snuisterde ik elke zondagnamiddag in haar zwarte koffer gevuld met poeders, felrode lippenstift en blush. Ik weet niet wat archeoloog Howard Carter voelde toen hij in een graf van een farao de oudste beautycase ter wereld ontdekte, maar ik kan er me wat bij voorstellen.

Soms is de magie van een 3.000 jaar oude cederhouten koffer gevuld met stenen potjes, parfum, gezichtsverf en een met goud versierde handspiegel even groot als die van grootmoeders beautycase. Ook veertiende-eeuwse Franse royals, victoriaanse vrouwen, rebelse flappergirls en filmsterren uit de jaren 50 en 60 waren verknocht aan hun (reis)koffertjes vol moois.

Vandaag spreekt de beautycase nog altijd tot de verbeelding. Om in stijl mee te reizen of als praktisch extra kastje om die excessieve make-upstash in op te bergen.

Drie beautyfans laten in hun favoriete koffertje kijken

1. Caroline Rigo, oprichtster make-upmerk i.am.klean

Model: Kleine make-upkoffer van i.am.klean, geïnspireerd op de professionele make-upkoffer die ik als ­make-upartieste gebruikte.

Functie: Praktisch koffertje om je favoriete beautyproducten op een overzichtelijke manier te bewaren of te vervoeren. Veel van mijn klanten nemen dit koffertje mee op reis.

Waarom fan: Het vakje voor make-uppenselen is een meerwaarde. Zo hou je ze gescheiden van de rest van de producten en kan je hygiënischer werken. Want een klassieke toiletzak wordt snel een boeltje.

Kopen? 9,99 euro bij i.am.klean.

2. Romy Van Haecke, podcast-co-host van ‘Beyond the Cream’

Model: Zwarte, lederachtige XL-beautycase van Cult Beauty.

Functie: Als contentcreator in de beautywereld test ik heel wat producten uit. In deze tas bewaar ik mijn producten voor elke dag. Maar ik gebruik hem ook voor onderweg. Deze tas heb ik al zo’n zes jaar. Ik kreeg hem voor kerst en hij heeft sindsdien al veel reizen en weekendjes weg meegemaakt.

Waarom fan: Er kan heel veel in en toch is hij licht. Je kan hem ook mooi afwassen als er binnenin iets lekt. En hij heeft zo’n handig handvatje bovenaan, wat perfect is als je van je tent naar de badkamer wandelt op een camping!

Kopen? 15,50 euro bij Douglas

3. Laure Vandendaele, beautyredactrice

Model: Retrocase On-The-Go Girl van Caboodles.

Functie: Momenteel een twijfelachtig interieurobject op mijn kaptafel, maar het is de bedoeling om er mijn favorietjes van het moment in te bewaren.

Waarom fan: Omdat ik bijna dertig jaar moest wachten om er eentje in mijn bezit te krijgen. In de jaren 90 spotte ik de kleurrijke opbergkoffertjes regelmatig in mijn favoriete Amerikaanse films en series. Als klein meisje droomde ik van een eigen Caboodle, maar onlineshoppen was circa 1992 nog pure sciencefiction en in Europa waren ze onvindbaar. Afgelopen zomer kon ik er tijdens een trip naar de VS ein-de-lijk eentje bemachtigen.

Kopen? 22 euro bij Caboodles.

Hoe houd je het netjes: zes stappen Yael Seignette van Perfect Organized maakte van opruimen haar beroep. Met haar tips blijft je beautycase een ‘cluttervrije’ zone. 1. Start met een lege beautycase. Verwijder alle rondslingerende spulletjes van een vorige reis en maak de binnen- en buitenkant schoon met een vochtig doekje. 2. Bepaal welke beautyproducten je wil meenemen en leg ze apart. Kies alleen producten die je écht gebruikt. Een te volle beautycase is niet overzichtelijk en de producten die onderaan belanden zien tijdens de reis het daglicht niet. 3. Maak de producten die de selectie haalden schoon. Dat kan met een doekje en verdeel ze verder onder in categorieën: make-up, penselen, foundation … Deze groepjes vormen de basisindeling van je beautycase. 4. Stop kleine producten in aparte zakjes. Denk aan zoals oogpotloden, minipotjes haarolie of haarclipjes. Zo vind je ze meteen wanneer je ze nodig hebt. 5. Plaats de producten per categorie, netjes naast elkaar en rechtopstaand in de beautycase. Op die manier blijven de producten langer goed en behoud je het overzicht. 6. Ruimte over? Vul het gat op met een klein handdoekje om te voorkomen dat producten verschuiven tijdens de reis. Ook een optie: nog meer producten inpakken. Zo staan flesjes en tubes stabiel en neemt het risico op lekkages af.

Ook voor hem én een cadeautje van de Sint

Leerbewerker Charles Doppelt ontwierp in 1926 een tasje waarin mannen hun scheermateriaal, tandpasta en kam konden opbergen. Sindsdien is ‘dopp kit’ synoniem voor toilettas. Pleurt jouw liefste zijn tandpasta en haarwax in een smerig geworden plastic tasje? Hoog tijd om een eigen dopp kit in huis te halen.

1. Kusshi, toilettas in leder € 167 bij Beauty By Kroonen

2. ICI PARIS XL, toilettas € 17,95 bij iciparisxl.be

3. Estée Lauder, make-upkoffer ‘Blockbuster’ € 165 bij esteelauder.be.

Er zijn zekerheden: Estée Lauder brengt ook dit eindejaar een limited-edition-beautykoffer gevuld met make-up en skincare uit. Leuk om te geven, maar nog leuker om te krijgen! Dank u, Sinterklaasje?

Met een beautycase het vliegtuig op? De regels op een rij. • Vloeistoffen en gels zijn enkel in verpakkingen van 100 ml toegestaan. De hoeveelheid die op de fles gedrukt staat telt. Een fles van 200 ml die slechts voor de helft gevuld is, is niet toegelaten. • In totaal mag je maximaal 1 liter meenemen. Dat geldt niet alleen voor vloeistoffen zoals make-upremover, maar ook voor gels en pasta’s. Foundations vallen hier eveneens onder. • Stop alle vloeistoffen zoals vloeibare lippenstiften, haarlak en micellair water in een transparant plastic tasje.

