De clitoris krijgt vanaf september meer aandacht op school. Seksuoloog Wim Slabbinck: “Geeft meisjes macht over hun lichaam”

Leerlingen in het secundair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar meer les over de clitoris. Twee uitgeverijen van biologiehandboeken voegen meer afbeeldingen en uitgebreidere info over het vrouwelijke geslachtsorgaan. Seksuoloog Wim Slabbinck licht toe waarom dat een belangrijke verbetering is. “De clitoris is een voorwaarde voor seksueel genot bij de vrouw.”

“Een gevoelig knopje bovenaan de vulva”: zo staat de clitoris beschreven in de biologieboeken van de Nederlandse uitgeverij Malmberg. Maar niet voor lang meer. Vanaf volgend schooljaar krijgen leerlingen van het vierde middelbaar een geüpdatete versie van het boek in handen. Daarin zullen de bouw en de functie van het vrouwelijke genotsorgaan uitgebreider beschreven worden. Want de clitoris is veel meer dan een gevoelig knopje. Dat verkondigen seksuologen al jaren.

“‘Clitoris’ betekent kleine heuvel in het Grieks en het zit dan ook net als een heuvel grotendeels ondergronds”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck aan onze collega’s van De Morgen. “Onder het topje van de heuvel zit een heel orgaan. Niet veel mensen weten dat de clitoris voor negen tiende binnenin zit en een cruciale rol speelt. Net zoals een penis, zwelt de clitoris op bij opwinding. De vulva ontwikkelt kussentjes die ervoor zorgen dat de vagina vochtig wordt en de seks pijnvrij is. De clitoris is dus een voorwaarde voor seksueel plezier bij de vrouw.”

Ook uitgeverij Van In, het Belgische zusterbedrijf van Malmberg, voert de update door in haar schoolboeken. “We grijpen daarbij ook de kans om niet alleen te focussen op voortplanting”, zegt woordvoerder Elsie Van Linthout. “Ook het vrouwelijke genot zal nu uitgebreider aan bod komen.”

De clitoris zal nu bovendien evenveel aandacht krijgen als de penis, zegt Van Linthout. In vorige versies van de biologieboeken was dat nog niet het geval. Daarin werden alle onderdelen van de penis uitgebreid besproken, maar de delen van de vulva niet. “In de nieuwe versie is de uitleg veel gelijkwaardiger.”

Bij uitgeverij Pelckmans zijn ze de handboeken voor de derde graad nog volop aan het herschrijven. Of zij ook meer aandacht aan de clitoris en het vrouwelijke genot zullen besteden, kan de uitgeverij nog niet zeggen. “Maar in de boeken voor de eerste graad is er al een belangrijk verschil met vroeger”, zegt woordvoerder Jan Tachelet. “We hebben tekeningen toegevoegd waarbij elk onderdeel van beide geslachtsorganen beschreven wordt.”

Het nieuws doet je afvragen waarom het vrouwelijke geslachtsorgaan en de clitoris nu pas op school even veel aandacht zullen krijgen. “Dat komt deels doordat de clitoris pas in 1998 werd ontdekt”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck aan De Morgen. “Maar de onderbelichting van de clitoris in biologieboeken legt ook de seksuele ongelijkheid bloot die nog steeds aanwezig is in onze maatschappij. Het is belangrijk om die ongelijkheid recht te trekken door de penis en de clitoris evenveel aandacht te geven.”

De seksuoloog juicht de aanpassingen toe. De rol van de clitoris kwam veel te weinig aan bod in de middelbare school, vindt hij, en meisjes hebben recht op informatie over hun geslachtsorgaan. Meer informatie kan er ook voor zorgen dat de orgasmekloof verkleint, zegt Slabbinck. “Meisjes en vrouwen worden vaak niet goed gestimuleerd in bed. De penis is helemaal niet zo’n goed instrument om vrouwen te doen klaarkomen. Vingers en tongen zijn veel wendbaarder. Toch blijkt men vaak te denken dat de penis de vrouw moet doen klaarkomen. Heteroseksuele vrouwen in onze maatschappij hebben dan ook de minste kans om klaar te komen bij hun partner.”

“We zijn 2021", zegt Slabbinck. “Het is tijd om die ongelijkheid recht te zetten. Het is niet moeilijk om de clitoris, zoals de penis, volledig af te beelden in biologieboeken. Kennis is ook het begin van macht over je eigen lichaam. Als je die kennis niet aangereikt krijgt, wordt het moeilijk, zeker voor meisjes aangezien de clitoris niet erg zichtbaar is. Daarom is het des te belangrijker dat zij die kennis krijgen. Als ze daar op jongere leeftijd mee beginnen, is de kans ook groter dat ze een goede relatie ontwikkelen met hun seksualiteit. Zodat ze seksueel plezier kunnen beleven.”

Slabbinck hoopt dat de geactualiseerde handboeken met een volledige anatomische weergave van de clitoris en duiding over het inwendige deel, het belang van het orgaan duidelijk maken. “Ik roep Vlaamse uitgeverijen dan ook op om contact op te nemen met de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en Sensoa om samenwerkingen hierrond op te starten.”

