De burn-out van een collega is besmettelijk (op meer manieren dan je denkt). Tips van expert om jezelf te beschermen

De kans dat je tienerdoch­ter zichzelf verminkt is maar liefst 1 op de 5. Expert geeft advies

“Omdat een klasgenootje het deed, wilde mijn dochter het ook proberen.” Het aantal meisjes dat aan zelfmutilatie doet — van snijden tot haren uittrekken — is in de afgelopen twintig jaar explosief gestegen: van 6 procent in 2000 naar 20 à 30 procent anno nu. Waarom treft het meisjes meer, wat zijn de alarmsignalen en hoe grijp je als ouder in? Mama Bianca vertelt hoe zij het deed, een psychologe geeft advies.