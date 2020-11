De bron van eeuwige jeugd? Pharrell Williams, de man die niet lijkt te verouderen, lanceert eigen huidverzorgingslijn

Skincare is al een tijdje een hot topic in beautyland. Dat hebben ook veel bekendheden goed begrepen, want steeds meer celebs lanceren hun eigen huidverzorgingslijn. Onder andere Kylie Jenner en Miranda Kerr deelden zo al hun visie op huidverzorging, maar nu is het aan Pharrell Williams. En laat dat net iemand zijn naar wiens routine we wel héél benieuwd zijn. Al jarenlang probeert men te achterhalen hoe de 47-jarige muzikant er zo jong blijft uitzien. Eerder verklapte hij dat hij vooral veel water drinkt en ‘exfolieert als een monster’, maar zijn volledige schoonheidsritueel gaf hij nooit prijs.

Drie producten, drie minuten

Na jaren van speculatie over de bron van zijn eeuwige jeugd, krijgen we eindelijk antwoorden. De lijn kwam tot stand in samenwerking met dermatologe Elena Jones, die Pharrell al 20 jaar behandelt. Samen creëerden ze een eenvoudige routine die slechts drie minuten in beslag neemt, op basis van 3 producten. Dat valt best mee qua toewijding, voor een onberispelijke huid als die van Pharrell. Zal onze huid na het gebruik van de producten dan ook zo gaan stralen? We vroegen het aan dermatoloog Katrien Vanden Broecke. “Mensen met een mooie huid hebben dat meestal te danken aan hun goede genen.”

Dermatoloog Katrien Vanden Broecke

De routine

Hoe ziet de routine van Humanrace eruit? De eerste stap is een gezichtsreiniger op basis van rijstwater en ALFA-Hydroxyzuren (27 euro), waarmee je je gezicht grondig schoonmaakt. “Dat product lijkt mij tamelijk standaard. Voor die prijs vind je ongetwijfeld betere alternatieven, bijvoorbeeld bij de apotheek”, zegt Vanden Broecke.

Vervolgens voegt Pharell een exfoliator met lotusenzym en glycolzuur (39 euro) toe. “Het glycolzuur in de exfoliator zorgt voor een lichte peeling van de huid, die zachter is dan een fysieke scrub en fijne lijntjes voorkomt”, aldus de dokter. “Het is een goed product, maar zeker niet voor elk huidtype. Mensen met een droge huid of eczeem moeten voorzichtig zijn met dit soort huidverzorging.”

De laatste stap is een vochtinbrengende crème, die diep hydrateert dankzij het extract van sneeuwpaddenstoelen (40 euro). “Het lijkt mij geen slecht product, maar hoogstwaarschijnlijk vind je gelijkwaardige alternatieven voor minder geld.”

Inclusief en duurzaam

Humanrace Skincare maakt geen onderscheid tussen ras of geslacht. Toch moet daar volgens Vanden Broecke voorzichtig mee worden omgesprongen. “Ik ben niet helemaal overtuigd van genderloze producten. Mannen hebben doorgaans een dikkere huid dan vrouwen en hun huid heeft dus andere noden.”

Dermatoloog Katrien Vanden Broecke

Net zoals Rihanna’s Fenty Beauty, biedt het inclusief merk producten voor álle huidtypes aan. Maar volgens de dermatoloog moeten we ook daarmee oppassen. “Getinte huiden verschillen van blanke huiden. Donkere huiden zijn meestal beter bestand tegen peelings en hebben een dikkere dermis (lederhuid, red.), waardoor ze minder snel rimpels vormen. Het gamma van Humanrace is eigenlijk perfect voor de donkere huid.”

Zon vermijden en het dragen van zonnecrème, blijft de belangrijkste tip die ze als dermatoloog kan meegeven, willen we tekenen van ouderdom voorkomen. “In een routine van slechts drie producten, hoort sowieso een zonnecrème thuis. Zeker aangezien de exfoliator glycolzuur bevat, want dat maakt de huid extra gevoelig aan zonlicht.”

De winnaar van zeven grammy’s bewijst dat hij inclusiviteit wel heel serieus neemt. Er werd zelfs aan blinden en slechtzienden gedacht: op de felgroene verpakking staat de tekst ook in braille te lezen. Ook niet onbelangrijk om te vermelden, is dat de producten geurloos, veganistisch en duurzaam zijn. Het hervulbare omhulsel bestaat voor 50 procent uit gerecycleerd plastiek.

De lijn van Humanrace Skincare verschijnt op 25 november en zal exclusief verkrijgbaar zijn via humanrace.com.