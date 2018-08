De beste manier om je wenkbrauwen in te kleuren wanneer je een bril draagt mv

26 augustus 2018

13u28

Bron: well+good 0 Nina Wanneer je een bril draagt, is make-up ophebben niet altijd evident. Je hebt al een statement piece op je neus dus wil je ervoor zorgen dat je niet al te veel looks door elkaar draagt. Maar wat met je wenkbrauwen? Een pro deelt haar mening: hou het simpel.

Zo nu en dan schuift ze ook een bril op haar neus dus Lisa Eldridge weet over wat ze praat. In een nieuwe Youtube-video geeft ze enkele tips voor dames die een bril dragen en van make-up houden. Bijvoorbeeld: gebruik altijd een wimperkruller om je ogen een open blik te geven. Maar daarnaast is Eldridge ook van mening dat je wenkbrauwen niet al té on fleek moeten zijn. "Als je montuur het grootste deel van je wenkbrauwen bedekt, dan moet je er niet al te veel aandacht aan besteden," steekt ze van wal. "Als je voor een zwart en zwaar montuur hebt gekozen dan wil je ook je wenkbrauwen niet te donker maken want dan kan het lijken alsof ze een wedstrijdje tegen elkaar aangaan. Een zwaar montuur en zware look zijn misschien wat te veel van het goede."

In plaats van hevig aan de slag te gaan met je poeder of gel kan je beter je wenkbrauwen lichtjes invullen. Om het plaatje af te maken gebruik je best ook af en toe een pincet. Eldridge meent dat een mooi verzorgde wenkbrauw nog steeds het mooist is.