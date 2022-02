De beste koopjes doe je na de solden: 9 handtassen voor een prikje

COLUMN. Topmodel Elise Crombez (39) gaat op date met zichzelf: “Het lukt me niet zonder te luistervin­ken”

Het is iets dat veel mensen afschrikt, en toch zou iedereen het eens moeten proberen: een dagje bewust met jezelf spenderen. Topmodel Elise Crombez (39) is fan van het concept, en beslist zichzelf op date te nemen in Brussel. “iPhone aan de kant, langer en harder kijken en gewoon luisteren. Het laatste lukt me niet zonder te luistervinken, geef ik eerlijk toe. Misschien is dat een neveneffect van jarenlang alleen de tijd te verdrijven of als model verondersteld te worden de taal niet te verstaan.”

29 januari