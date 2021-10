De bekende Birkin-handtas krijgt een update (en die kan je op 3 verschillende manieren dragen)

De bekendste handtas ter wereld is in een nieuw jasje gestoken. Of beter gezegd: er is aan de binnenkant gesleuteld. De nieuwste versie van de iconische ‘Birkin Bag’ biedt namelijk een grote meerwaarde. Het heeft een uitneembare pochette waardoor je de tas op drie verschillende manieren kunt dragen. Als clutch, als totebag of toch liever de klassieker? Voor een flinke som geld kan je zelf kiezen.

De geschiedenis erachter is al bijna even bekend als de handtas zelf. Naar verluidt stapte de Britse actrice Jane Birkin in 1984 op een vliegtuig, van Parijs naar Londen. Terwijl ze op haar plaats ging zitten, viel haar handtas en rolde alles op de grond. Vervolgens gaf ze haar beklag aan haar buurman: hoe moeilijk het was om een geschikte, grote weekendtas te vinden waar al haar spullen in pasten. Het toeval wil dat ze babbelde tegen Jean-Louis Dumas, op dat moment de CEO van het modelabel Hermès. De twee begonnen te brainstormen over een nieuw design, et voilà. Zo werd het eerste ontwerp ooit van de ‘Birkin Bag’ getekend op een braakzakje van het vliegtuig.

Multifunctioneel

Sindsdien is de tas uitgegroeid tot een tijdloze klassieker, die ook vandaag bovenaan het verlanglijstje staat van heel wat vrouwen. Deze herfst geeft Hermès een nieuwe draai aan z’n paradepaardje en brengt het merk de ‘Birkin 3-in-1' op de markt.

“De nieuwe versie is opgebouwd als een soort van puzzel”, vertelt Catherine Fulconis, de directeur van het departement leder bij Hermès, aan The New York Times Style Magazine. “Een tas, twee elementen, drie manieren om hem te gebruiken: het kan een totebag zijn, een clutch of je kan kiezen voor de klassieke draagtas.” Een soort multifunctionele trompe l’oeil, als het ware.

Kortom, je hebt dus een lederen tas met een uitneembare binnenkant. Als je de twee apart draagt, heb je een ruime totebag waar je laptop inpast én een clutch die je in de hand moet dragen. Als de twee tassen aan elkaar bevestigd zijn, heb je een exacte kopie van de klassieke Birkin-tas. Drie in één dus. Maar: voor wat, hoort wat. Voor deze vernieuwing moet je een flinke duit neertellen. Zo’n 14.000 euro, om precies te zijn. Online en in winkels te bestellen.

