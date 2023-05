De ballerina voor mannen is gearriveerd. Waarom vervrouwelijkt de mode zo?

Ballerinaschoenen zijn terug van weggeweest. En deze zomer zijn ze ook voor mannen. Voor een aantal honderden euro’s kan je de gendernormen doorbreken, want dat is hip nu, zegt gendercoach Jamine De Wandel. “De hele wereld vervrouwelijkt.”

Midden jaren 2000 waren ballerina’s enorm populair en had elke vrouw minstens één paar in alle kleuren van de regenboog. De minimalistische schoen werd daarna als snel van de troon gestoten door stoere en robuuste sneakers en ballerina’s belandden in de vergeetdoos, geklasseerd onder het label ‘truttig’ en ‘fout’.

Maar nu zijn ballerinaschoenen terug ten tonele verschenen. Mode-influencer Matilda Djerf, die zo’n 3 miljoen volgers heeft op Instagram, zette vorige zomer haar zwart paar klassieke ballerina’s van Chanel in de kijker (swipe naar foto 5). “Matilda Djerf brought them back”, klonk het nadien in filmpjes op videoplatform TikTok. De hashtag #balletflats kreeg een flinke boost en werd intussen al meer dan 85 (!) miljoen keer bekeken.

Matilda Djerf haalde haar mosterd dan weer bij de hippe modetrend ‘balletcore’ en we spotten ballerina’s op de catwalks van prestigieuze modemerken als Lanvin, Dior en Valentino. Sinds ook sterren slash topmodellen als Gigi en Bella Hadid zich vaker als prima ballerina kleden, is het platte schoentje opnieuw een modieus hebbeding geworden.

Volledig scherm Links Gigi Hadid, rechts Bella Hadid © Getty Images

Hoort sierlijk nu ook bij mannen?

Maar wie denkt dat de trend alleen voor vrouwen is, heeft het mis. Ballerinaschoenen zijn er dit jaar ook voor mannen. Tijdens de show voor lente-zomer 2023 van controversieel modehuis Balenciaga zagen we voor het eerst mannelijke modellen flaneren in de sierlijke schoenen. De mannen liepen toen wel door een modderpoel en de schoenen zagen er gehavend uit. Kwestie van het er toch een béétje stoer uit te laten zien.

Intussen is Balenciaga’s zogenaamde Leopold Ballerina exclusief voor mannen te koop in drie verschillende kleuren: beige, blauw en zwart aan een prijskaartje van maar liefst 750 euro. Maar echte modeliefhebbers hebben dat er wel voor over.

Volledig scherm Lente-zomer 2023 van Maison Margiela. © Getty Images

Ook een ander modehuis met ballen, Maison Margiela, pakte tijdens hun show voor lente-zomer 2023 met een ballerina voor mannen uit. Onder een al tamelijk uniseks outfit droegen de modellen satijnen ballerina’s in hot pink of beige. Prijskaartje? Bijna 600 euro.

Waarom vervrouwelijkt de (mannen)mode zo?

Of de wereld er nu klaar voor is of niet, één ding is duidelijk: de tijd van gendergerelateerde mode lijkt voorgoed voorbij. De ballerina is lang niet de enige ‘vrouwelijke’ trend die plots door mannen wordt gedragen. Zo zijn er tegenwoordig ook mannelijke versies van de croptop, parelkettingen of vrolijk gebloemde blouses.

Modeland speelt duidelijk in op genderneutraliteit en steeds meer mannen durven hun vrouwelijke kant te omarmen, merkt ook genderexperte Jamine de Wandel. “Genderneutraliteit heeft altijd al bestaan. Net als mannen met een ‘zachter’ kantje en vrouwen met een ‘harder’ kantje, om het zo stereotiep te verwoorden. Wat is echt mannelijk en wat is echt vrouwelijk? Dat zijn begrippen die vandaag de dag uitgedaagd worden.”

Volgens Jamine zit sociale media daar voor iets tussen. “Op de populaire videoapp TikTok ontdekken jongeren verschillende genderidentiteiten. Omdat ze daarmee opgroeien, staan ze er heel tolerant tegenover,” vertelt Jamine. “Bovendien barst het internet van rolmodellen als Harry styles en Jaouad Alloul die die hun ‘vrouwelijke’ kant nu omarmen.”

“Ik denk dat meer en meer mensen nu verbinding durven te maken met hun authentieke zelf. En door de feministische beweging kwam het besef dat de wereld meer zachtheid kan gebruiken. Vroeger domineerde het mannelijke, nu zien we dat het een yin-en-yangverhaal wordt.”

Dat inzicht zorgde ervoor dat vrouwen hun vrouwelijkheid extra in de verf zetten. Jamine: “En best wat mannen vinden dat een mooie boodschap. Ook zij voelen zich blijkbaar gestimuleerd om hun vrouwelijke kant te tonen.”

