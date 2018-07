De app die vertelt hoe ethisch verantwoord een merk is MV

12 juli 2018

09u03

Bron: Elle.nl 3 Nina De dag van vandaag is het een van de meest besproken onderwerpen uit de modewereld: hoe eerlijk en transparant is het productieproces van een merk? De app Good On You maakt dat een stuk gemakkelijker.

Good On You bestaat al sinds 2015 maar het wordt nu pas duidelijk hoe handig de app eigenlijk echt is. Het werkt zo: je geeft een merknaam in en krijgt een vijfsterrensysteem te zien. Daaraan kan je zien hoe ethisch verantwoord het label is en hoe ze die berekening juist hebben gemaakt.

"We beseften dat meer en meer mensen ethisch verantwoorde keuzes willen maken wanneer ze winkelen, maar het is moeilijk om door de merken heen te kijken die zich groener voordoen dan ze zijn. Mode is niet zoals eten, waarbij de ingrediënten op het etiket staan, het is een gigantische, complexe industrie met ondoorzichtige ketens waar mensen vaak niet aan uit kunnen," legt oprichtster Sandra Capponi uit aan Dazed & Confused.

De app bekijkt hoe labels zich gedragen en hoe ze zich eventueel aanpassen.