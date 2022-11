“De andere bediende kreeg een elektrische fiets en flexibele uren. Ik níks.” 3 Vlamingen over ‘quiet firing’

“Ik hoop dat mijn partner aan mij denkt als hij mastur­beert.” 30 Vlamingen over (solo)seks

Waar hoop je dat je partner aan denkt tijdens (solo)seks? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 33.300 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik hoop dat hij aan mij of aan een celeb denkt. Liefst niet ‘de buurvrouw’ of ‘een collega’ want dat komt iets te dicht.”

10 november