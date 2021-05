Dé alcoholvrije aperitief van het moment? Waterkefir, gefermenteerde ‘feelgood-limonade’

“Er zijn twee grote verschillen tussen waterkefir en melkkefir”, legt diëtiste Sanne Mouha uit. “Zo is voor melkkefir – zoals de naam al doet vermoeden – melk het hoofdingrediënt. Voor waterkefir wordt, naast water, gebruikgemaakt van vruchten en suiker. De kefirkorrels zetten het fermentatieproces in gang. Die bestaan uit gezonde bacteriën en gistcellen die samenleven. Toch zijn waterkefirkorrels en melkkefirkorrels heel anders. Je kan daarom geen waterkefir maken met melkkefirkorrels of vice versa.”

Mexicaanse fauna in je glas

De herkomst van beide gefermenteerde drankjes ligt op geografisch vlak dan ook ver uit elkaar: voor melkkefir is dat het Kaukasusgebergte, terwijl de roots van de waterkefirkorrels in Mexico liggen. Ze komen van nature voor in een specifieke cactus die daar groeit en worden ‘tibi’ genoemd. Andere exotisch klinkende synoniemen zijn Japanse zeekristallen of Californische bijen.

Waar je rekening mee moet houden, is dat de bacteriën en gisten slechts een deel van de suikers fermente­ren. Even ‘light’ als water is het dus niet.

‘Kefir’ betekent dan weer ‘goed gevoel’ in het Turks. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren! Maar is het ook gezond? “Zeker wel”, bevestigt de diëtiste. “Dankzij de melkzuurbacteriën zou waterkefir een goede invloed hebben op je darmwerking. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de bacteriën en gisten slechts een deel van de suikers fermenteren. Even ‘light’ als water is het dus niet. Toch blijft het een leuke, frisse dorstlesser die weinig calorieën aanlevert. Als je tenminste trouw het recept volgt, en je drankje niet overdadig zoet. Wie de friszure smaak té vindt, kan verse kruiden of fruit toevoegen als alternatieve smaakmakers. Een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is er niet: maar ook voor kefir geldt: overdrijven is nooit goed!"