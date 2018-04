De afwas doen was nog nooit zo hip dankzij Calvin Klein Liesbeth De Corte

19 april 2018

18u03 0 Nina Tot voor kort waren rubberen handschoenen enkel en alleen bestemd voor een poetsbeurt in huis, maar blijkbaar – vraag ons niet waarom – wil Calvin Klein daar verandering in brengen. Het Amerikaanse modehuis brengt namelijk een variant van de afwashandschoenen op de markt, voor de royale prijs van 315 euro.

Het lijkt wel alsof de modewereld volledig op z’n kop staat. Van de lelijke sneakertrend tot het vuilniszak-hemd’ van Balenciaga of de witte sportsok die gespot werd op de catwalks van Gucci en Prada. Wie mooi wil zijn, moet niet langer pijn lijden, maar een beetje gek zijn, zo lijkt het wel. Nu springt ook Calvin Klein op de kar van de bizarre ontwerpen.

Het merk brengt namelijk roze handschoenen op de markt, die gemaakt zijn van rubber. Als er spontaan een belletje begint te rinkelen, is dat normaal, want ze lijken als twee druppel water op de afwashandschoenen die bij veel grootmoeders thuis liggen. Het enige verschil? Op het exemplaar van Calvin Klein staat de tekst “Calvin Klein 205W39NYC” en, oh ja, ze kosten maar liefst $390 (omgerekend zo’n €315).

Laat jij je niet tegenhouden door dat prijskaartje en wil je geen enkele hype missen? Dan kan je je de handschoenen aanschaffen op de website van Ssense.