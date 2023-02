De 8 sterwaardige adresjes van chef-kok Piet Huysentruyt: “Hier vind je het beste gerecht van de wereld”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1. Wolkenkrabben

“Als je bij Atera binnenwandelt, hoor je Red Hot Chili Peppers of Metallica. Die rock-’n-rollsfeer is helemaal mijn ding. Ze hebben twee sterren en het is mijn favoriete restaurant. Mijn dochter Marie woont in de VS en door de lockdown hebben we haar tweeënhalf jaar niet gezien. Voor haar verjaardag deden we hier een reüniediner. Het was weeral super: eten aan een centrale toog met uitzicht op de keuken en fantastisch personeel.”

Volledig scherm Altera © Altera

77 Worth Street, New York, Amerika - ateranyc.com

2. TomaThijs

“Thijs is een ex-werknemer die tijdelijk mijn restaurant in de Franse Ardèche overnam. Hij deed dat toen super en zette ons blijvend op de kaart. Daarna ging hij zijn eigen weg en startte hij Restaurant Hula. Onze goede band is gebleven. Er heerst in zijn restaurant een ongedwongen sfeer en het is er superlekker. Ik ben een echte vleeseter en kan hier absoluut de Tomahawk aanraden.”

Volledig scherm Hula © Hula

Wittestraat 2 in 8501 Heule - hula.be

3. Vurige Vikings

“Kopenhagen is geniaal. Ik was er drie jaar geleden en zag toen al hoe jonge Vikings aan het koken gingen op een moderne manier. Overal waar je binnenstapt, is het een belevenis. Zo zijn er cafés waar je heerlijk verfijnde dingen kan eten. Voor mij moet het niet poepchic zijn, integendeel. Hoe normaler, hoe beter.”

Volledig scherm Kopenhagen © Getty Images

4. Het magische straatje

“Wij wonen in Zuid-Afrika in Franschhoek, een dorpje van één straat en toch zijn er 65 restaurants. Op culinair vlak vind je hier alles, ook het beste gerecht van de wereld: kaassoufflé. Die maakt Nicoline van Le Lude Estate and Orangerie Restaurant. Toen ik haar vroeg hoe ze hem zo perfect maakt, kreeg ze de tranen in de ogen. Ze zei me: ‘Een Michelin-ster chef die me zoiets vraagt, dat brengt me aan het huilen.’”

Volledig scherm Le Lude Estate and Orangerie Restaurant © Orangerie

Bowling Green Avenue, Franschhoek 7690, Zuid-Afrika - lelude.co.za/the-orangerie-restaurant/

5. Zo vader, zo zoon

“Wat niet kan ontbreken aan mijn lijstje, is het restaurant van mijn zoon in Frankrijk. Wat zij met Likoké doen, is fantastisch en dat zeg ik niet zomaar. Ze zijn zo voor op hun tijd en als je er gaat eten, zit je met de mond vol tanden. Ik ben trots op Cyriel, hij is heel diplomatisch. Dat heeft hij niet van mij (lacht), maar het maakt van hem wel de perfecte gastheer.”

Volledig scherm Restaurant Likoke © BELGAIMAGE

7 Rte de Paiolive, 07140 Les Vans, Frankrijk - likoke.fr/en/

6. Op safari

“Het zijn Belgen die deze Laluka Safari Lodge uitbaten. Je kunt hier na een safari heel lekker eten, drinken en zalig overnachten. De keuken is bijna zelfbedruipend: de melk op tafel komt van de koeien en de eieren van de kippen. Ik train sinds twee jaar ook het keukenteam. Een journalist vertelde me dat hij er langsging en het zo lekker vond. Dan ben je zo fier als een gieter.”

Volledig scherm Laluka © Laluka

Welgevonden Game Reserve, Site 8, Vaalwater, Limpopo (5030), Zuid-Afrika - lalukasafarilodge.com

7. Vaste stop

“Aan Lyon heb ik heel mooie herinneringen. Eigenlijk is dat een stad waar je altijd doorheen rijdt om naar het Zuiden te gaan, maar je stopt er nooit. En toch is het er zo mooi, zeker het oude gedeelte. Toen we ons huis kochten in de Ardèche, moesten we naar het notariaat in Lyon. Uiteraard klonken we daar op in de stad en hangt er dus wel een herinnering aan vast. Nu maken we nog altijd de stop.”

Volledig scherm Lyon © Getty Images/EyeEm

8. Op het verlanglijstje

“Gorilla’s spotten in Rwanda, naar Nieuw-Zeeland of Ierland: ik zou nog veel willen doen. Maar een van de beste ervaringen uit mijn leven was in Chicago bij Alinea. Dus daar moet ik zeker nog een keer heen. De chef-kok had tongkanker en proeft nu niets meer. Hij gaat volledig uit van zijn gevoel en ik kan je verzekeren dat dát heel goed zit.”

Volledig scherm Alinea © Matthew Gilson

1723 N Halsted St, Chicago, IL 60614, Amerika -alinearestaurant.com

