De 8 lievelingsadresjes van voedingscoach Sandra Bekkari: “Als ik de Oostendse zee ruik, ben ik thuis”

Sandra Bekkari (49) is een van Vlaanderens bekendste foodies. Goede restaurants mogen dus zeker niet ontbreken als het over haar lievelingsplekjes gaat. Al komt ze origineler uit de hoek als het op daten aankomt. Een wandeling op het strand, een overnachting of een trip naar Italië: zolang het met haar man is, is alles goed. “Als we iets te vieren hebben, neemt Peter me hiernaartoe.”

1. Romantisch huis

“Een nostalgische plek voor mij is Het James Ensorhuis. Als kind bezocht ik het al in de ­lagere school, maar het vernieuwde huis is nog mooier. Dat gebouw is prachtig gerenoveerd. Peter en ik houden van cultuur en dus komen we nog steeds graag naar het museum. Voor ons zeker een romantisch uitje.”

Volledig scherm Het Ensorhuis. © Nick Decomber

Vlaanderenstraat 29, Oostende - visitoostende.be/nl/het-james-ensorhuis

2. Recht van het veld

“Zoals de meeste mensen ga ik regelmatig naar de supermarkt om boodschappen te doen. Mijn mama woont in Zulte en vlakbij is er een bioboerderij: De Zonnekouter. Als ik in de buurt ben, spring ik zeker binnen in hun aangrenzende winkeltje om verse groenten te kopen. Die zijn heerlijk. In de zomermaanden plukken we ook fruit bij een plukboerderij.”

Volledig scherm Zonnekouter. © Jorn Urbain

Vossenholstraat 9, Machelen aan de Leie - dezonnekouter.be

3. Bakje liefde

“Charlie’s is verkozen tot de beste koffiebar van België. Al is er zoveel meer dan koffie. Ze zitten in een oud herenhuis, en daar alleen al ben ik weg van. Ik vind zulke authentieke huizen prachtig. Ook hun ontbijtjes of lunches zijn geweldig lekker. Twee huizen verder hebben ze een B&B, waar je ook die heerlijke koffie kan krijgen. Als ik in Antwerpen ben, is er geen enkele keer dat ik niet langsga.”

Volledig scherm Charlie's © Fille Roelants Photography

Volkstraat 66, 2000 Antwerpen - charliesantwerpen.be

4. Ontmoetingsplekje

“Mijn man Peter en ik leerden elkaar kennen in Oostende. Een bijzondere plek en ook mijn geboortestad. We wonen er nu op een halfuurtje vandaan, maar je vindt me er nog veel. Het mooiste stukje strand ligt aan het kunstwerk van Kris Martin: Altar. Het is als een kader waar je foto’s kan maken. Een beetje verderop staat er een soortgelijk frame met een citaat van mij: ‘Als ik de Oostendse zee ruik, ben ik thuis’.”

Volledig scherm Altar © visit Oostende

Koning Boudewijnpromenade, Oostende - visitoostende.be/nl/altar-kris-martin

5. Getrouwd met Italië

“Ik ben getrouwd in Italië. Met enkelen die er niet bij konden zijn, gingen we achteraf naar restaurant Marina om te vieren. Ze bestaan 45 jaar en zijn verhuisd naar de Oosteroever. Daar wordt het stilletjes aan heel hip. Als we iets te vieren hebben, neemt Peter me hiernaartoe. Hij weet dat ik dit een toffe zaak vind.”

Volledig scherm Marina. © visit Oostende

Hendrik Baelskaai 7a, Oostende - resto-marina.be

6. Knus overnachten

“Laatst gingen mijn man en ik naar een leuke B&B: ADA. Onze kinderen gaven ons een bon cadeau voor een restaurant in Antwerpen, dus namen we vrijaf en maakten we tijd voor elkaar én een overnachting. We doen dat heel graag, dus geven de kinderen meestal soortgelijke cadeaus. Peter en ik zijn minder fan van een groot hotel en waarderen warmte en gezelligheid. Het plaatje klopt hier helemaal.”

Volledig scherm ADA © ANTON FAYLE

Hemelstraat 10, 2018 Antwerpen - bnb-ada.com

7. Valentijnshopping

“Bij Duka Moodstore klopt de sfeer. Het is een conceptstore van mijn beste vriendin, Katrien, en ze zitten in een tof oud Brugs huisje. Er speelt leuke muziek en er hangt een zalige geur van de kaarsen. Ze hebben kledij maar ook interieurspullen. Alles wat er ligt, heeft een ethisch verantwoord verhaal. Ik ging samen met Katrien al naar Parijs en Kopenhagen op zoek naar uniekere stuks, zoals juweeltjes, voor haar winkeltje.”

Volledig scherm Duka Store. © instagram

Wijngaardstraat 14, Brugge - duka-store.be

8. Op het verlanglijstje

“Uiteraard zijn mijn man en ik weg van Italië en valt er nog veel te ontdekken. Sardinië is een van de vijf blue zones waar mensen superlang gezond blijven, maar ik bezocht nog nooit één van die vijf regio’s. Costa Rica behoort er ook toe, maar we zullen met Sardinië beginnen.”

Volledig scherm Alghero, Sassari, Sardinië, Italië. © Getty Images

