De 7 meest voorkomende seksuele fantasieën MV

10 juli 2018

11u49

Bron: The Independent 5 Nina Als er een onderwerp is waarmee we dagelijks in contact komen, is het wel seks. Klopt niet denkt u? Denk dan maar eens aan alle reclame op televisie of in magazines, waar het onderwerp zonder schroom wordt aangehaald. Toch voelen veel mensen zich te beschaamd om te praten over seks en fantasieën. Nergens voor nodig, want blijkbaar delen we heel wat bijzondere, pikante dromen. Een overzicht .

We mogen dan wel in een maatschappij leven waarin seks een open en veel besproken onderwerp is, een expert is van mening dat we nog steeds een lange weg te gaan hebben. Wanneer hij onderzoek deed voor zijn nieuw boek, Tell Me What You Want, interviewde psycholoog Justin Lehmiller 4.175 Amerikanen over hun seksleven. Dat maakt zijn onderzoek het grootste en meest uitgebreide onderzoek naar seksuele fantasieën ooit in de Verenigde Staten.

Mensen kregen vragen over hun sekslevens: hoe vaak ze fantaseerden over specifieke mensen, plaatsen en bepaalde zaken, om zo het stigma rond seksualiteit af te breken. Zijn boek maakt het onderwerp seks dan ook beter bespreekbaar en brengt de meest voorkomende seksuele fantasieën aan het licht.

"Ik hoop dat dankzij mijn boek, mensen hun eigen fantasieën beter zullen begrijpen en ze minder schaamte, vernedering en angst voelen over het onderwerp," legt de psycholoog uit aan The Independent.

De zeven meest voorkomende seksuele fantasieën op een rij:

1) Een trio

De winnaar van het lijstje. 89% van de ondervraagden gaf aan al eens te hebben gefantaseerd over een ménage à trois. Degenen onder hen die gelukkig samenzijn met hun partner zouden die dan ook gewoon betrekken bij het feestje.

Lehmiller ontdekte ook dat heteromannen vooral het bed willen delen met twee dames, terwijl heterovrouwen niet meteen een gender aangaven.

2) BDSM

65% denkt dan weer af en toe na over pijn hebben, of dat nu in de vorm van hete was, bijten of een ferme tik op de bips was.

De meerderheid fantaseert over een bepaalde BDSM-activiteit, terwijl vrouwen vaker over het algemeen opgewonden raken van de gedachte dat hun partner de volledige controle heeft.

3) Iets nieuws

Of het nu een andere locatie, partner of positie is. Lehmiller kreeg vaak te horen dat veel mensen hun routine eens zouden willen veranderen.

Bijvoorbeeld: hadden ze altijd seks in bed, dan zouden ze wel eens van bil willen gaan in het openbaar. Hadden ze een relatie, dan droomden ze wel eens van seks met iemand anders.

4) Seks in het openbaar

Seks in het openbaar staat blijkbaar op het verlanglijstje van vele dames. De spanning die erbij komt kijken wanneer je het risico loopt betrapt te worden maakt het eens zo opwindend.

Toplocaties die werden aangegeven: op het werk, in het park en in een lift.

5) Open relaties

Verschillende mensen gaven aan dat ze wel eens van twee walletjes zouden willen eten, tenminste als hun partner groen licht zou geven.

79% van de mannen en 62% van de vrouwen droomden al eens van een open relatie. 58% procent gaf dan weer toe al eens te hebben gefantaseerd over hun partner en iemand anders.

6) Betekenisvolle seks

Elkaar bespringen in het openbaar met meerdere mensen bij, het is allemaal goed en wel. Toch gaf de meerderheid van beiden mannen én vrouwen aan dat ze vaak fantaseren over erg betekenisvolle seks, dat geeft hen het gevoel geliefd en belangrijk te zijn.

Daarnaast vinden ze het enorm opwindend om het gevoel te krijgen dat ze erg goed waren in bed én dat ze onweerstaanbaar waren voor hun partner.

7) Hetzelfde geslacht

Het grote merendeel van de ondervraagden was hetero, en toch gaf een groot deel van hen aan af en toe te fantaseren over seks met iemand van hetzelfde geslacht.

59% van de heterovrouwen liet weten dat ze al eens fantasieën hadden over andere vrouwen, 26% van de mannen had dat al eens over een andere man. Een op de vier mannen zou wel eens een avontuurtje willen hebben met een travestiet en een op de drie met een transseksueel.