De 20 grootste hipster-steden ter wereld Margo Verhasselt

13 juli 2018

17u07

Bron: Marie Claire 0 Nina Mannen met baarden, dotjes en tatoeages die geregeld een koffiekunstwerkje opdrinken: ze zijn het prototype van een hipster. Onder het mom 'soort zoekt soort' zijn sommige delen van de wereld dan ook ware trekpleisters voor het hippe volkje. MoveHub maakte een lijst met de 50 grootste Hipster-steden in de wereld.

"Hipsters hebben een specifieke smaak wanneer het op koffie en tatoeages aankomt. Daarnaast vertoeven ze het liefst in niet al te drukke steden. Het was niet moeilijk om ze over de hele wereld op te sporen, wat erg interessant is," legt Fred O' Brien, onderzoeker voor MoveHub uit.

"Het is moeilijk om een andere groep te vinden die zo snel van stad naar stad verplaatst. Wanneer een stad verkozen is als 'trendy plek', zijn de hipsters er als de kippen bij met hun vernieuwende zaken en ander cliënteel. De komst van hipsters kan een stad echt veranderen."

De grootste hipster steden in de wereld:

1. Brighton en Hove, Verenigd Koninkrijk

2. Portland, VS

3. Salt Lake City, VS

4. Seattle, VS

5. Lissabon, Portugal

6. Fort Lauderdale, VS

7. Miami, VS

8. Orlando, VS

9. Helsinki, Finland

10. Spokane, VS

11. Tampa, VS

12. Eugene, VS

13. Minneapolis, VS

14. Atlanta, VS

15. San Francisco, VS

16. Rochester, VS

17. Bordeaux, Frankrijk

18. Pittsburgh, VS

19. Las Vegas, VS

20. Richmond, VS