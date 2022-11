Dating Dictionary: dit zijn 13 woorden die je moet kennen als je start met online daten

Deepliking, gatsbying of benching ? Alsof het nog niet moeilijk genoeg is om jezelf open te stellen op verschillende datingapps, moet je ook nog eens op de hoogte zijn van een hele resem aan afkortingen, trends en termen. Ben je nieuw op de datingmarkt? Dan kan al dat jargon erg technisch en ontmoedigend klinken. Geen zorgen, met de onderstaande 13 woorden brengen we je vocabulaire weer helemaal up-to-date.

1. Situationship

Het is net geen relatie, maar het is wel meer dan gewoon seks, daten en affectie. Het is een lastige romantische situatie, een soort van tussenfase, waarin twee mensen nog geen stempel hebben geplakt op hun ‘relatie’. Je krijgt van de andere persoon waarschijnlijk ook wel eens de vraag: “Wat zijn we dan?”.

Op dit moment geef je het gewoon een eigen definitie en is het helemaal oké als je nog niet weet welk etiket jullie erop moeten plakken. Voel je vooral niet verplicht om jullie situationship te definiëren als een relatie, zeker als je daar nog geen zin in hebt of nog niet klaar voor bent. Alles op zijn tijd, toch?

2. Deepliking

Je kan jezelf hier vast wel in herkennen: je leert iemand kennen en je wil graag tonen dat je interesse hebt. Hiervoor is deepliking een ideale, nieuwe trend. Je gaat dus helemaal naar onder scrollen op iemands Instagram feed, naar de oudste foto’s en deze liken. “Verschrikkelijk!”, denk je misschien, maar probeer eens deze angst toch te overwinnen. Want doen we dat niet allemaal wel eens? En hoe zou jij het zelf vinden als je crush op die manier interesse in je toont?

3. Hardballing

Hardballing werd erg populair na de uitbraak van het coronavirus. Daarbij is recht voor de raap zijn het ultieme doel. Je maakt iemand dus vanaf het begin duidelijk wat je verwachtingen en/of intenties zijn. Zo weten jullie allebei meteen waar het op staat. Wees zeker niet bang om te laten weten dat je niets serieus zoekt. Op deze manier kunnen er heel wat gebroken harten voorkomen worden.

4. Breadcrumbing

Hierbij denk je misschien meteen aan het sprookje van Hans en Grietje? Bingo! Daar is dit woord inderdaad van afgeleid. Bij breadcrumbing laat je namelijk kleine breadcrumbs (broodkruimels) oftewel flirterige sms’jes, likes of DM’s achter voor iemand.

Quote Bij gatsbying ga je enkel en alleen selfies, foto’s of video’s posten op sociale media in de hoop dat je crush die zal zien.

Dat doe je om het gesprek levendig te houden, maar uiteindelijk leidt deze interactie nergens toe. Kies in de plaats daarvan voor hardballing, want iemand aan het lijntje houden, is nooit fijn. Hoe zou je dat zelf vinden?

5. Beige flags

Je hebt vast wel al gehoord van red flags en green flags. Dat zijn signalen die er op wijzen dat je date absoluut niet bij je past of geen fijn persoon is, of net wel. Op sociale media circuleert er nu ook de term beige flags. Die werd bedacht door de Australische Caitlin MacPhail toen zij een jaar geleden een profiel aanmaakte op een datingapp. “Ik zag dat iedereen daar op elkaar leek, ik zag steeds weer dezelfde omschrijving met dezelfde foto’s. En ik vond dat maar een saaie bedoening, een beetje … beige”, vertelde ze al eerder.

Het zijn dus waarschuwingssignalen die aangeven dat iemand te saai is om mee te daten. Je kan het voorkomen door op je datingprofiel iets unieks te delen over jezelf, een grappige foto ertussen te steken of enkele speciale hobby’s te delen in je bio. Anderzijds, oordeel niet te snel over iemands online datingprofiel. In het echte leven kan die persoon toch anders overkomen.

6. Gatsbying

Deze term is ontstaan dankzij de film ‘The Great Gatsby’, ja die met Leonardo DiCaprio. Daarin geeft het hoofdpersonage Gatsby aka DiCaprio de meest extravagante feestjes, allemaal in de hoop om de aandacht te trekken van zijn geliefde, Daisy. Makkelijker gezegd, bij gatsbying ga je enkel en alleen selfies, foto’s of video’s posten op sociale media in de hoop dat je crush die zal zien. Hierbij is het echter belangrijk om gewoon jezelf te blijven. Doe je dus niet anders voor dan je bent.

7. Haunting

Je bent waarschijnlijk wel al bekend met de term ghosten, waarbij iemand plots het contact verbreekt zonder enige waarschuwing of duidelijke reden. Als iemand je ghost dan hoor of zie je elkaar nooit meer. Bij haunting is dat net iets anders, want je blijft dan wel nog met elkaar interageren op sociale media. Laat je hier niet door meeslepen, anders ga je misschien denken dat het iets meer betekent dan het is.

8. Orbiting

Ook orbiting vertoont enkele gelijkenissen met ghosten en eigenlijk nog meer met haunting, de term hierboven. Hier is namelijk ook sociale media het sleutelwoord. Zo bekijkt iemand bijvoorbeeld nog steeds al je Instagram Stories en liket al je posts en/of TikTok-video’s. Er is echter geen rechtstreekse communicatie of interactie meer. Hierdoor bevindt je jezelf nog in iemands ‘orbit’ (baan): soort van dichtbij, maar tegelijkertijd ver genoeg.

9. Groundhogging

Klinkt “ik val altijd op de verkeerde types” bekend in de oren? Dan ben jij hét perfecte voorbeeld van groundhogging. Jij hebt namelijk al de slechte gewoonte gecreëerd om telkens te gaan voor dezelfde types waarmee dingen echter nooit goed afliepen. Toch verwacht je elke keer dat het resultaat anders zal zijn.

Quote Als het aankomt op het ontmoeten van familie of vrienden komt je datingpart­ner telkens met een excuus.

Hoe je dit kan voorkomen? Gooi het eens over een andere boeg door meer open minded te zijn en eens op date te gaan met iemand waar je op het eerste gezicht niet meteen op zou vallen. Wie weet wordt je aangenaam verrast?

10. Monkeying

Monkeying is een van de gemakkelijkste termen uit deze lijst en je mag die ook heel letterlijk nemen. Als je je bij het horen van dit woord dus een aapje die van boom tot boom slingert inbeeldt, heb je het bij het juiste eind. In de datingwereld betekent dat namelijk dat iemand van relatie naar relatie slingert. Hier is het dus belangrijk dat je af en toe een pauze neemt tussen het daten van verschillende mensen door. Geef jezelf voldoende tijd om aan het einde van een vorige relatie, je mentaal voor te bereiden op een nieuwe.

11. Pocketing

Hierbij loopt alles van een leien dakje: jij en je date doen veel leuke dingen samen, brengen veel tijd samen door en jullie hebben zelfs al gevoelens voor elkaar. Er is echter één maar, want als het aankomt op het ontmoeten van familie of vrienden komt je datingpartner telkens met een excuus. Ook publieke affectie of je taggen in zijn/haar/hun Instagram Stories zit er niet in. Dat betekent niet dat je date niet meer bij jou wil zijn. Jullie ‘relatie’ of beter gezegd situashionship heeft zich gewoon nog niet genoeg ontwikkeld om dingen officieel te maken.

12. Benching

Deze datingterm is afgeleid van het Engelse woord bench. Wat letterlijk betekent dat je iemand op de bank oftewel aan de kant zet, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan in de voetbal. Stel, je ziet iemand als potentieel relatiemateriaal, maar je bent er nog niet helemaal van weg. Je twijfelt dus of je die persoon wil blijven daten of dat het beter is om er een punt achter te zetten. Dat is het moment waarop er benching plaatsvindt. In plaats van die persoon te dumpen, plaats je je date eigenlijk in een soort mentale ‘misschien’ map. Dit met de bedoeling om af te wachten en te zien of dat het toch niet iets meer wordt tussen jullie. Let daarmee op, want zo kan je iemand valse hoop geven.

13. Slow dating

Slow dating, zoals het woord eigenlijk letterlijk zegt, wil zeggen dat jij en je date het rustig aanpakken. Het gaat hier dus om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Jullie nemen meer tijd om te daten zodat jullie elkaar beter kunnen leren, alvorens mogelijk een relatie te beginnen. Dat maakt de kans dat die persoon misschien ‘de ware’ is voor jou, groter. Volgens datingapp Fruitz zou slow dating daarom mogelijk dé sleutel tot een succesvolle relatie kunnen zijn. Niet aanbevolen voor mensen die op zoek naar een onenightstand of een friends-with-benefits dus.

Lees ook: