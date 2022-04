Date jij met een toxisch persoon? Er zijn 5 types en dit is hoe je ze herkent. “Dit type kan niet zonder jou”

Wie net in een relatie stapt, zweeft op een zalige roze wolk. Dat het ooit fout kan gaan, lijkt haast ondenkbaar. Toch zijn toxische partners een ding. Er is meer: we kunnen zelfs vijf toxische types onderscheiden, waarschuwt psychotherapeute Cathy Press. Herken jij er een van? Dan zit jij misschien in een relatie waar de balans tussen geven en nemen voortdurend zoek is.

Toxische of giftige relaties kunnen je helemaal verscheuren. Maar jammer genoeg zijn vroege signalen over ongezonde relaties moeilijk op te vangen. Het cliché dat liefde blind maakt, is er dus eentje dat klopt volgens de Britse psychotherapeute Cathy Press. Ze is gespecialiseerd in huiselijk en seksueel geweld en weet als geen ander wanneer de liefde ongezond wordt.

In haar nieuw boek ‘When Love Bites: A Young Person’s Guide To Escaping Harmful, Toxic and Hurtful Relationships’ schetst ze hoe je giftige of zelfs gewelddadige partners links laat liggen. De eerste stap is natuurlijk het herkennen van zulke partners. Een eigenschap die ze allemaal gemeen hebben? Controle. Ze dwingen je op een sluwe manier om te doen wat zij willen. Toch zijn de types verschillend: deze vijf onderscheidt de experte.

Quote De charmeur vertelt je wat je wil horen en zegt dat ze je nooit zullen kwetsen. Dat blijken loze beloftes. Psychotherapeute Cathy Press

1. De mindmixer

“De mindmixer maakt persoonlijke opmerkingen over de manier waarop je denkt en hoe je eruit ziet”, vertelt Press aan de Britse krant Metro UK. “Ze spelen echt mindgames waardoor je zelfvertrouwen afneemt tot je volledig gebroken bent en niet meer op jouw eigen gevoel durft af te gaan”, legt Press uit. “Je verliest grip op de werkelijkheid. Het is een geleidelijk proces waarin dit type je naar beneden haalt.”

Hun tactieken:

• Je vernederen in het bijzijn van anderen.

• Je naar beneden halen.

• Je vergelijken met anderen.

• Jouw versie van gebeurtenissen in twijfel trekken.

• Uitlachen en negeren.

• Minimaliseren – bijvoorbeeld zeggen dat iets maar een grap was en dat je overgevoelig bent.

2. De charmeur

“De charmeur maakt een goede eerste indruk door je te vertellen wat je wil horen. Ze overtuigen je dat ze je geweldig vinden en dat ze je nooit zullen kwetsen. Eigenlijk zijn ze een wolf in schapenvacht, want ze lokken je gewoon met een vals gevoel van veiligheid.” Hun handelsmerk is je overladen met liefde, in het begin. Op termijn blijken het loze beloftes. “Als je de relatie wil stopzetten, komt de charmeur terug naar boven.”

Hun tactieken:

• Je omkopen met geschenken.

• Publiekelijk veel genegenheid tonen.

• Tegen je liegen.

• Je beloven om geen kwetsende dingen meer te doen.

• Huilen.

3. De pestkop

Dit type is iets makkelijker te herkennen, want die gaat de confrontatie aan en gebruikt lichaamstaal om je te intimideren. “Dat gaat van kraken met hun knokkels tot sluwe glimlachen. Ze voelen zich dominant en zien hun partner als zwakker. Ze gaan niet in discussie, maar dwingen je gewoon zonder onderhandeling. De pestkop gelooft ook echt dat ze het recht hebben om hun partner te controleren en domineren. In hun ogen verdient hun partner het om gestraft te worden als die iets ‘fout’ doet.”

Hun tactieken:

• Fysieke agressie gebruiken of ermee dreigen.

• Hun stem gebruiken om je te intimideren, door te schreeuwen of op een dreigende toon te spreken.

• Je bedreigen.

• Mokken.

4. De blijver

De blijver gaat je isoleren van vrienden en familie, zodat je afhankelijk wordt van hem of haar. Ze willen dat je de hele tijd bij hen bent en vertellen je dat ze zoveel van je houden en niet zonder je kunnen. “Ze beweren dat ze zich ellendig voelen zonder jou. Iedereen wil horen dat ze geliefd en speciaal zijn en je bent dus geneigd om je partner tegemoet te komen.”

Hun tactieken:

• Je constant sms’en.

• Je vragen om vrienden niet te zien.

• Je vertellen wat je moet dragen.

• Je wachtwoorden vragen of je gesprekken lezen.

• Altijd moeten weten waar je bent en wat je doet.

• Je ervan overtuigen dat je vrienden geen aardige mensen zijn en dat je ze moet laten vallen.

• Je aanmoedigen om sociale evenementen te skippen om bij hen te zijn.

Quote Dit type toont opeens geen interesse meer. Ze geven je het gevoel dat jij iets verkeerd deed.

5. De seksueel gefrustreerde

“Seksueel gefrustreerde types zullen je vertellen dat je seks moet hebben als je echt van hun houdt. Ze kunnen ook dreigen om je te verlaten als je geen seks meer wil.” Het emotionele telt niet voor hen. “Ze willen helemaal geen gezonde relatie. Ze kunnen ook opeens stoppen met het geven van genegenheid. Ze tonen dan geen interesse meer, omdat ze jou het gevoel willen geven dat je iets verkeerd deed.”

Hun tactieken:

• Je onder druk zetten om seks te hebben of handelingen waar je jezelf onprettig bij voelt.

• Je slecht laten voelen omdat je seks afslaat.

• Flirten met je vrienden.

• Gesprekken seksueel maken als je geen zin hebt.

• Je aanmoedigen om te drinken of drugs te gebruiken.

• Je het gevoel geven dat je ze iets verschuldigd bent.

