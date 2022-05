“Dat woord ‘ombouwen’... Ik ben géén bouwwerf.” Q-dj Jana De Wilde en journaliste Bo Van Spilbeeck over transfobie

“‘Amai, daaraan zie je wel dat die trans is.’ Zoiets zeg je niét.” Q-dj Jana De Wilde (24), die zelf trans is, weet als geen ander hoe het geweld tegen transgender personen zich in ons land nog altijd in kleine hoekjes of subtiele opmerkingen verschuilt. Op deze Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie getuigen zij en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (63) over hun dagelijkse realiteit en breken ze een lans voor meer rolmodellen. “Hoeveel voetballers hebben zich al geout?”

“Deze dag is nog altijd heel hard nodig”, zegt Jana. “België daalde dit jaar van de tweede naar de derde plek in de ILGA-Europe lijst.” Dat is een lijst die toont hoe LGBTQ+ friendly een land is. Op plaats één prijkt Malta met een score van 92 procent, gevolgd door Denemarken. Ons land scoort 72 procent. “Als er geen geweld meer zou zijn, is deze dag overbodig. Toch blijft het helaas realiteit. We proberen daarom vandaag de negativiteit tegenover LGBTQ+-personen om te zetten in iets positiefs. Door juist extra zichtbaar te zijn.”

Transfoob of homofoob gedrag kan er vingerdik op liggen: doodsbedreigingen, fysiek geweld of bewust een persoon uitlachen vanwege hun genderidentiteit. Ook Jana krijgt te maken met online geweld. “Iemand stuurde een tweet de wereld in en vond dat ik moest sterven, gewoon door mijn genderidentiteit. Ik stapte daar toen mee naar de politie, maar ze hebben mijn klacht meteen geklasseerd. Het was een anonieme account. Mensen kunnen achter hun scherm alles zeggen wat ze willen en je kunt er heel weinig tegen doen. Terwijl sommige opmerkingen echt kwetsen.”

Wat zit er in je broek?

Maar transfobie kan ook in kleine dingen zitten. En die kwetsen daarom zeker niet minder hard. “Wat ik zelf al meemaakte, is dat mensen uit nieuwsgierigheid vragen of ik dé operatie al heb gehad. Ze bedoelen daarmee de genderbevestigende operatie, maar het is natuurlijk niet oké om te vragen naar wat er in mensen hun broek zit.” Ook vragen mensen weleens naar Jana's deadname. Dat is de oude naam die een trans persoon bij diens geboorte meekreeg. “Mijn echte naam is Jana. Mijn oude naam deel ik niet en het is niet zo fijn om die vraag vaak te krijgen, zeker onder de verwoording van ‘echte naam’. Het is heel persoonlijk en ligt gevoelig.”

Quote Mensen die zeggen dat je het ziet dat een persoon trans is? Dat kan niet. Jana De Wilde

“Soms praten mensen ook over de vroegere ik met de voornaamwoorden en naam van toen. Terwijl ze beter gewoon mijn huidige naam en voornaamwoorden gebruiken, dat voelt veel fijner.” De Q-dj is uiteraard begripvol voor mensen die per ongeluk een foutje maken. “Ze maken die opmerkingen niet met opzet en willen bijleren. Leren kan je natuurlijk alleen uit je fouten. Dus die mensen verdienen het zeker niet om meteen te worden neergehaald.”

Ondergekwalificeerd als trans vrouw

Jana kan nog voorbeelden uit haar omgeving aanhalen van kwetsend gedrag of intolerantie. “Als mensen zeggen: ‘Amai, daaraan zie je wel dat die trans is.’ Dat kan niet. Je reduceert op die manier het trans-zijn tot een ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ gegeven.” Er is immers een heel spectrum aan trans personen, zegt Jana: niet alleen zij die in het stereotiepe man- of vrouw-hokje willen vallen.

Ook kwetsend: “Bewust personen verkeerd aanspreken met hun voornaam, om dan te zeggen dat je het niet wil begrijpen, want je kent het toch niet. Of spreken over ‘een transgender’ in plaats van een ‘transgender persoon’. Zo reduceer je de persoon alleen maar tot het trans-zijn.”

Quote Ik ken mensen die de transitie van man naar vrouw maakten en opeens lager worden ingeschat. Hun capacitei­ten werden in vraag gesteld. Jana De Wilde

En het woord ombouwen? “We zijn natuurlijk geen bouwwerf (lacht).” Dan zijn er ook nog mensen die twijfelen aan de capaciteiten van trans personen, vanwege hun trans-zijn. “Ik ken mensen die de transitie van man naar vrouw maakten en als vrouw opeens lager worden ingeschat. Hun omgeving of werkgever stelt dan hun capaciteiten opeens in vraag. Zij merken een verschil in hoe er met hen omgegaan wordt voor en na hun transitie. Erg hè?”

De rol van rolmodellen

Dat we ondertussen al een pak verder staan rond de aanvaarding van trans personen dan vroeger, klopt wel. Zo wil Jana met een positieve noot afsluiten. “Maar er is nog veel werk. Ik ben blij dat er meer trans personen zichtbaar zijn in de samenleving, zodat jonge trans personen zich niet meer alleen voelen. Als ik vroeger iemand had om naar op te kijken, had ik misschien vroeger de stap gezet om uit de kast te komen.”

Quote Er is een verschil tussen mensen zoals ik, die op hun achtenvijf­tig­ste de transitie maken, en mensen die dat op jongere leeftijd doen. Bo Van Spilbeeck

VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck twijfelde eerst of ze een interview zou geven, maar bedenkt zich uiteindelijk snel: ze wil het belang van rolmodellen echt onderstrepen. “Hoeveel Belgische voetballers hebben zich al geout? Ikzelf zit in de mediawereld: een privilege. In ons beroep zijn holebi’s vaak een pak zichtbaarder. Dat is voor sommige mensen wel anders, zoals voor zij die in de sportwereld werken of in een typisch mannelijk beroep.” Bo wil aanstippen dat een persoon als voormalig politicus Lorin Parys (N-VA), die openlijk homo is en recent benoemd werd als CEO bij de Pro League, belangrijk kan zijn als rolmodel. “Net zoals een Petra De Sutter, Sam Bettens of mezelf.”

58 jaar als man

Of Bo zelf tegen transfobie aanloopt? “Af en toe zijn er mensen die ik opbel en die mijn oude naam nog gebruiken. Ze hebben mijn naam dan niet aangepast in hun contactenlijst. Uitzonderlijk spreekt iemand me nog met een verkeerd voornaamwoord aan. Die mensen excuseren zich snel en schamen zich. Ik til daar minder zwaar aan.”

“Er is dan ook een verschil tussen mensen zoals ik, die op hun achtenvijftigste de transitie maken en zij die dat op jongere leeftijd doen”, zegt Bo. “Bovendien ben ik dertig jaar een tv-figuur geweest, dan valt het te begrijpen dat mensen me niet snel vergeten. Je vergist je natuurlijk best niet, hè. En discriminatie kan niet. Maar in mijn geval besef ik dat mijn leven als man veel langer duurde dan mijn leven als vrouw. En ik ga dat ook nooit meer inhalen.”

Werk aan de winkel?

“Al wie een beetje anders is dan wat als de norm wordt aanzien, ondervindt af en toe hinder. Neem de rel met de sportcommentator die homofobe opmerkingen maakte: dat bewijst dat er nog werk aan de winkel is”, zegt Bo. Ook toen de oude naam van Sam Bettens vernoemd werd in ‘De slimste mens ter wereld’, laaide er stof op. “Ik kan niet in Sam zijn hoofd kijken, maar ik weet niet of hij daar zo zwaar aan getild heeft. Net zoals ik zou doen. Hij is net als ik vijfentwintig jaar bekend geweest onder een andere naam én is een publiek figuur. Ik denk dat het veel erger is voor trans personen die jonger zijn. Een tiener of twintiger die de stap naar transitie zet, wil nooit meer diens oude naam horen. Ik begrijp die kant ook heel erg.”

Quote Ik geef aan wat ik niet fijn vind en vraag of die persoon daar een volgende keer op kan letten. Bo Van Spilbeeck

Kies voor je geluk

Als Bo toch iemand op kwetsend gedrag betrapt, dan corrigeert ze. “Ik zeg wat ik niet fijn vind en vraag of die persoon daar een volgende keer op kan letten.” Ook Jana heeft nog raad voor mensen die geconfronteerd worden met haat. “Zorg voor een goed sociaal vangnet, zodat je je niet alleen voelt. Ga op zoek naar lotgenoten en mensen die je onvoorwaardelijk steunen. Praat met organisaties en groepen die er voor je zijn. Transgenderinfo.be is naar mijn gevoel de beste plek voor info. Lumi is ook interessant voor jongeren.”

“En weet dat die reacties puur bedoeld zijn om te kwetsen, maar daarom absoluut niet waar zijn”, zegt Jana. “Jij bent de sterkere persoon, want jij kiest voor je eigen geluk. En dat is het coolste wat er is.”

