“Dat is dan 150 euro a.u.b.” Ook de verpakking van je luxehandtas is geld waard

Beleggen in handtassen: “Sommige it-bags van Chanel, Dior of Hermès brengen meer op dan goud”

29 januari Wie een handtas van Chanel of Delvaux koopt, neemt een stevige hap uit z’n spaarrekening. Maar contradictorisch genoeg kan je er ook geld mee verdienen. Tweedehands designertassen zijn booming business. Ze leveren meer op dan vastgoed, aandelen, goud of je gouwe ouwe spaarboekje. Hoe gaat dat in z’n gang? En waarin investeren fashionista’s met een neus voor slimme zaakjes? We vroegen het aan experts ter zake Birgit de Jager en Elien Migalski van boetiek Labellov, dé referentie voor vintage tassen in België.