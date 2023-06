Dansen we deze zomer massaal op dit nieuwe muziekgenre? Dj Zohra brengt ‘amapiano’ naar ons land

Ik ben 1 op 6 Zangeres Kato Callebaut komt exclusief met nummer over zwanger­schaps­ver­lies. “Je draagt het voor altijd mee”

Vorig jaar verloor Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. In de podcast ‘Ik ben 1 op 6’ praat ze met lotgenoten en experten. Deze week vertelt zangeres van ‘The Starlings’ Kato Callebaut (31) over haar verlies. Ze deelt ook exclusief een nieuw nummer in de podcast, niet uitgebracht, geschreven voor haar verloren kindje. “De dokter zei: ‘Het is weg’.”