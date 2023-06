Dansen we deze zomer massaal op dit nieuwe muziekgenre? Dj Sahra brengt ‘amapiano’ naar ons land

Nooit honger in de ochtend? Voedings­coach: “Dat is geen positieve zaak”

Je hebt deluxe ontbijters en je hebt zij die tot de middag met een tas zwarte koffie verzadigd zijn. Dat laatste is een probleem, zegt voedings- en wellnesscoach Marisa Hope. Ze ziet het als een signaal dat je lichaam het moeilijk heeft. Kan, zegt diëtiste Celien Rombouts. Maar er is veel meer. Ze legt uit of we in de ochtend wel of niet moeten ontbijten en hoe je die stress aanpakt.