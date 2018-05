Danone laat kersverse ouders langer thuis Liesbeth De Corte

03 mei 2018

11u24 4 Nina Goed nieuws voor wie voor Danone werkt én in blijde verwachting is. Sinds deze maand mogen ze immers langer thuisblijven na de geboorte van hun kind.

Danone lanceert deze maand een nieuw, genderneutraal ouderschapsbeleid. Wat dat concreet wil zeggen? Bovenop de wettelijke regeling krijgen werknemers drie extra weken betaald bevallingsverlof. De tweede ouder krijgt twee weken volledig betaald geboorteverlof of ze kunnen tien (!) extra weken adoptieverlof opnemen.

Maar er is meer: tijdens de zwangerschap krijgen werknemers ook aangepaste werkomstandigheden, voor prenatale check-ups en voedingsadvies. Om het taboe rond borstvoeding te doorbreken, stelt Danone aangepaste ruimtes voor borstvoedingspauzes ter beschikking. Ook worden er nog speciale back-to-work programma’s en flexibele werkcondities voorzien.

Het bedrijf vindt het belangrijk om alle ouders, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid, te ondersteunen, zo klinkt het in een persbericht. Ze geloven immers dat een kinderwens of gezin niet ten koste hoeft te gaan van een mooie carrière, en omgekeerd.

Dit uitgebreide ouderschapsverlof geldt sinds 1 mei 2018. De pre- en postnatale ondersteuning zal tegen 2018 volledig ingevoerd zijn. In 2020 wordt het unieke beleid overal ter wereld uitgerold.