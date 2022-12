Dankzij ‘Wednesday’ is het weer helemaal hip om je als een (stijlvolle) goth te kleden

Niet schrikken wanneer je een leger jongeren in het zwart op straat ziet. De ‘goth’ is immers terug van weggeweest, zij het in een moderner jasje en met nieuwe antiheldin: Wednesday. De nieuwe serie van Tim Burton is sinds eind november op Netflix te zien, maar nu al laat de norse dochter van de familie Addams haar effect op menig outfit voelen.

Wednesday Addams kennen de meesten van ons sinds de jaren negentig. Maar het meisje dat toen door actrice Christina Ricci werd neergezet, heeft een hedendaagse make-over gekregen. De nieuwe Netflixserie volgt Wednesday in haar tienerjaren, gespeeld door actrice Jenna Ortega. Het is een drama, horror en moordmysterie, met een zweempje tienerangst. En het werd al snel een van de populairste series op Netflix ooit.

Al sinds het personage haar debuut maakte, voor het allereerst in de strips van The New Yorker in 1938, heeft Wednesday een zeer specifiek en apart gevoel voor stijl. Vlechtjes in het haar en pikzwarte outfits met hier en daar een klein streepje wit. Die look respecteert Oscarwinnend kostuumontwerpster Colleen Atwood in de nieuwe Netflixreeks: in de openingsscène zien we Wednesday in haar gekende zwarte jurk met lange mouwen en een witte, puntige kraag. Maar zodra het tienermeisje op een nieuwe school belandt, gaat Atwood van slag met het vernieuwen van haar look.

“Ik vond dat ze deel moest uitmaken van de wereld van vandaag”, zegt ze. “Ik wilde een eigentijdse stijlvolle look, waar het publiek zich mee zou verbinden. En ik wilde niet dat ze alleen een vreemd eend in de bijt zou zijn, die altijd in het zwart gedrapeerd is.”

Zwarte nagellak, witte blouses en zwarte kniekousen zijn trending

Wat blijkt? Meer dan 80 jaar later blijkt Wednesdays zwart-witte kleurenpalet nog steeds prikkelend. En dit keer haakt ze ook slim in op de populaire modetrend ‘dark academia’, denk aan Harry Potter op Zweinstein, maar dan met een donker, gothic randje. Tijdens de pandemie, toen de scholen gesloten waren, werd de trend maar liefst meer dan drie miljard keer vernoemd op het sociale medium TikTok.

Wednesday die een hekel heeft aan technologie en haar computer inruilt voor een typemachine en een tas vol boeken, is het perfecte postermeisje voor ‘dark academia’. En toevallig werkte de modewereld ook al vóór de Netflixserie aan een comeback van de gothiclook. In de nieuwste collecties van merken als Gucci, Dior, Simone Rocha, en Rick Owens vinden we al nette witte overhemden en lagen zwarte tule en kant.

Maar dankzij Wednesday breekt die trend nog sneller door. Kijk maar op sociale media zoals Instagram: steeds meer jongeren pochen er met all black outfits, afgewerkt met een beetje wit. Zwarte nagellak, witte blouses en zwarte kniekousen zijn allemaal trending. Pinterest, de applicatie die je digitale moodboards laat maken, meldt dat het aantal zoekopdrachten naar “Wednesday Addams” sterk toeneemt.

Op videoapp TikTok barst het dan weer van de filmpjes waarin jonge vrouwen ons een kijkje in hún zwarte kleerkast gunnen of jongeren demonstreren hoe zij de looks van Wednesday in het dagelijkse leven zouden dragen. En ook haar donkere make-uplook proberen mensen massaal te recreëren.

Atwood zelf vindt het natuurlijk heerlijk om nu duizenden copycats van Wednesday te zien. “Het is spannend om te zien dat de mensen voor wie we het deden, het omarmen. Dit is niet alleen voor Halloween. We hebben de griezeligheid achter ons gelaten en haar look toegankelijker gemaakt.” Trek jij morgen ook schaamteloos een compleet zwart ensemble uit je kleerkast?

