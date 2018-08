Dankzij dit handige trucje wordt lopen net iets aangenamer

Nele Annemans

22 augustus 2018

14u03

Uit een studie die gepubliceerd werd in het augustusnummer van het tijdschrift 'Motivation and Emotion' blijkt namelijk dat een rondje joggen een pak dragelijker én aangenamer wordt als je de techniek van 'cognitive reappraisal', ofwel op een andere manier naar de situatie kijken of ze herinterpreteren, toepast. Daarbij neem je emotioneel meer afstand van de situatie zodat je ze op een meer neutrale manier kan ervaren.

Uit een studie die gepubliceerd werd in het augustusnummer van het tijdschrift 'Motivation and Emotion' blijkt namelijk dat een rondje joggen een pak dragelijker én aangenamer wordt als je de techniek van 'cognitive reappraisal', ofwel op een andere manier naar de situatie kijken of ze herinterpreteren, toepast. Daarbij neem je emotioneel meer afstand van de situatie zodat je ze op een meer neutrale manier kan ervaren.

Maar wat betekent dat nu concreet? Hoewel je zou denken dat afleiding het beste werkt om je door die vijf kilometer te loodsen, zou het omgekeerde beter werken. In plaats van je gedachten dus proberen op iets anders te zetten, werkt het beter om je wel op de situatie te focussen, alleen vanuit een ander standpunt. De auteurs van de studie vroegen aan de lopers om zich bijvoorbeeld voor te stellen dat ze een wetenschapper zijn die het hardlopen bestudeert, of een journalist die erover schrijft. Die denkwijze zorgt ervoor dat je je focust op het lopen, maar vereist ook dat je je er een beetje van distantieert. En dat bleek beter te werken dan afleiding als je lange, vermoeiende sportsessies wil doorstaan (negentig minuten op een loopband om precies te zijn).

Bovendien werd de techniek al voor veel andere toepassingen gebruikt. Zo kan het ook een handig hulpmiddeltje zijn in de strijd tegen vliegangst of andere angsten en fobieën. Het principe blijft hetzelfde: je probeert je gevoel niet te negeren, maar probeert het te observeren vanuit een ander standpunt zonder emotioneel te reageren. Net zoals tegen jezelf herhaaldelijk zeggen dat je het wel kan, begint je angst zijn kracht te verliezen en waag je je binnenkort misschien wel aan die parachutesprong.