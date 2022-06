“Dankzij deze truc wordt een verre vlucht een pak goedkoper.” 4 ervaren reizigers delen hun gouden tips

Op reis herleeft Martine Prenen: “Deze zomer gaan mijn lief en ik met ons tweeën opladen, zonder familie”

Gezondheidscoach Martine Prenen (58) profiteert van de zomer om vollédig tot rust te komen. Met de hele familie graag. Maar ook alleen met haar geliefde, als het even kan. Deze zomer reist ze eerst met haar ouders naar Italië. “Het is een traditie die ik wil volhouden, zolang het nog kan.” Nu alleen nog hopen dat Martines vliegangst niet opspeelt. “Sinds ik ooit op een vlucht uit Zuid-Afrika in een hele zware storm heb gezeten, is die heel erg.”

20 juni