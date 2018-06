Dankzij deze tips wordt je huis een echte anti-stress-plek Eva Van Driessche

03 juni 2018

12u15

Bron: mbg 0 Nina Als je na een drukke werkdag de voordeur achter je sluit voel je de stress van je afglijden. Of toch niet? Zie je meteen dat hoopje rommel naast de zetel? Struikel je bijna over het speelgoed? Of kan je niet naast die stapel rekeningen kijken? Gebruik deze tip uit feng shui om van je huis een ontspannende plek te maken.

Bosbaden, planten in de douche, stiltevakanties in het groen. Het is duidelijk dat de natuur ons helpt om van stress af te raken. In feng shui kijken ze dan ook naar de vijf natuurelementen en of die voldoende in een ruimte aanwezig zijn. Pas als die in balans zijn, zou je huis volledig rust uitstralen.

Hout

Hout zit in je interieur symbolisch in alles wat planten, tuin en natuurlijke materialen zijn. Een houten salontafel, kussens gemaakt van organisch katoen of linnen, of de hippe nieuwe hangplanten in macramé helpen om het element 'hout' toe te voegen. Je kan ook spelen met botanische prints of behangpapier met bomen- of palmprint. En ook daglicht en verse lucht brengen natuur binnen, gooi die ramen open en kijk eens of je echt overal verduisterende gordijnen nodig hebt.

Vuur

Kaarsen, een open haard, buitenvuur...maar ook rode elementen, een print van een zonsondergang of sexy tijgerprints helpen het vuur in je interieur aan te wakkeren. Bonus: wist je dat ook huisdieren voor 'vuur' staan in feng shui. Ja, jouw kat is een tijger!

Aarde

Ruwe stenen muren, een schaal met stenen die je verzamelde op reizen, terracotta bloempotten of zelfs een foto van een berglandschap. Voeg hier een daar een stevig aarde-element toe om je interieur stabieler te doen lijken. Het helpt je ook stabiliteit en houvast in je emoties te vinden.

Metaal

Zet her en der een metalen, koperkleurig interieurelement om structuur aan te brengen. Dat kan een beeldje zijn, een kaarsenhouder, een vaas. Het hoeft niet veel te zijn.

Water

Dit is geen gemakkelijke, want we kunnen natuurlijk niet allemaal een waterpartij, zwembad of fontein in huis hebben (we wish!). Nochtans geeft water flink wat extra energie aan je huis. Wat ook werkt? Spiegels. Ze hebben blijkbaar dezelfde energie.