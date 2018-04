Dankzij deze tips overleef je die eerste werkdag Margo Verhasselt

19 april 2018

15u06 0 Nina De eerste dag op een nieuwe job voelt soms een beetje als de eerste schooldag: stresserend en onaangenaam. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, tenminste wanneer je weet hoe je zo'n eerste dag aanpakt. Wij maken je wegwijs.

1. Doe je huiswerk

Hallo Google! De eerste werkdag is een beetje zoals daten: je ontmoet nieuwe mensen en hoopt op een klik. Net zoals je waarschijnlijk razend benieuwd je date al eens opzoekt op het internet, mag je dit bij je collega's ook doen. Het is zelfs een goed idee.

Om een goede relatie met iemand op te bouwen, moet je iemand echt goed kennen. Het voelt misschien wat raar om research over je collega's te doen, maar het zal je wel helpen om een idee te krijgen over hun interesses, wat echt kan helpen om een gesprek aan te knopen op de eerste dag. Uiteraard bedoelen we niet dat je de volledige stamboom van de andere werknemers moet uitpluizen, maar weten dat iemand volleybal boven voetbal verkiest, is een goede start. Gesprekken aan het koffiemachine? Check!

2. Kom te vroeg

Geen vroege vogel en is de snooze-knop jouw beste vriend? Dan denk je nu waarschijnlijk in jezelf "deze tip sla ik over", maar wacht, geef ons een kans om je te overtuigen. Het is jouw eerste dag en dat is niet het moment om te snoozen. Probeer 15 minuutjes te vroeg te komen, toon aan je werkgever dat je enthousiast bent en klaar bent voor een goede start, en hoe kan je dat beter doen dan te vroeg komen?

3. Maak notities over wie je ontmoet

Oké, voor je denkt dat de volledige NINA-redactie een hoopje stalkers bijeen zijn: neen, niet waar. Maar dit is wel echt een handige tip voor wie in een groot bedrijf gaat werken. Schud jij op die eerste dag zo'n 60 handjes? Dan kan het wel eens handig zijn om notities bij te houden.

Dat kan ook subtiel op je gsm, of in een klein notitieboekje. Mensen vinden het sympathiek als je meteen hun naam onthoudt en weet wie ze zijn, dus hiermee maak je daarna sowieso een goede indruk.

4. Maak notities over alles

De collega's hebben we gehad, nu de volledige werkvloer nog. Er komt zo veel nieuwe informatie op je af op zo'n eerste dag, dat je waarschijnlijk na twee uur niet meer weet waar je hoofd staat. Daarom: schrijf alles op. Programma's, wachtwoorden, noem maar op. Hierdoor moet je ook niet elke vijf minuten naar je baas lopen om een klein vraagje te stellen, iets wat niemand echt graag doet.

5. Vraag aan jouw baas hoe je evaluatie gedaan wordt

Bij elke job is het handig dat je even je doelen stelt, of die nu op lange of korte termijn zijn. Het is belangrijk dat je aan jouw baas ook vraagt hoe je beoordeelt gaat worden, en wanneer er een evaluatiemoment volgt. Zonder context en verwachtingen kan je ook niet weten aan welke eisen je moet voldoen en vooral tegen wanneer je aan die eisen moet voldoen. Op sommige jobs verwachten ze bijvoorbeeld dat je na een week volledig mee kunt, terwijl een andere job daar iets meer tijd voor uittrekt.

Daarnaast is het belangrijk dat je vanaf dag één met je baas open en transparant leert communiceren. Als je baas in de toekomst niet weet waarmee je bezig bent, kan hij of zij jou ook niet goed beoordelen. Ben je open en hou je hem op de hoogte, dan maak je zijn job en die van jou stukken gemakkelijker.

6. Hou een check-in moment

Naast af en toe aan je baas en collega's te laten weten hoe het gaat, is het ook goed dat je jezelf de vraag stelt of alles oké is. Probeer misschien om 10:30 een bezoekje te brengen aan het kleinste kamertje en stel jezelf de vraag 'alles oké? Hoe doe ik het tot nu toe?' te stellen. Probeer dit in de namiddag nog eens te doen. Ook leuk is om jezelf in de ochtend een peptalk te geven in de ochtend, onder de douche bijvoorbeeld. Een goede start van een spannende dag!

7. Hou orde

Ook al word je op de eerste werkdag bijna nooit volledig overstelpt met werk, het is belangrijk dat je van dag één een goede start maakt, goede voornemens zeg maar! Het is een goed idee om een agenda bij te houden, of een app die al je afspraken noteert. Laat die mailbox niet van in het begin overlopen met mails, goed begonnen, half gewonnen! Let er daarnaast ook op dat je jouw bureau net houdt. Een propere werkplek is fijner voor iedereen en brengt rust. Daarnet nog rap een broodje gegeten? Ruim dan alsjeblief die kruimels op.

8. Denk aan jezelf

Echt een stresskip? Zelfs wanneer je dat niet bent, is het belangrijk dat je elke dag aan je mentale gezondheid denkt. Probeer af en toe eens te ontspannen, ook op de eerste werkdag is dat toegestaan. Een korte wandeling maken tijdens een pauze bijvoorbeeld, of even mediteren op een bank.

Het is normaal dat je nerveus bent, controleer daarom jouw ademhaling wanneer je voelt dat je panikeert. Tien keer in en uit ademen kan al enorm helpen op een moment van stress.

9. Kom met nieuwe ideeën

We zijn aan het einde van de lijst, en deze moest er toch echt nog tussen zitten. De eerste werkdag in een nieuw bedrijf is spannend en stresserend. Je loopt waarschijnlijk over van de goede ideeën en wil die graag zo snel mogelijk delen met je baas en collega's. Maar soms is het best omdat niet meteen te doen. Als je de stijl van het bedrijf nog niet kent, moet je jouw nieuwe baas niet meteen bombarderen met talloze nieuwtjes. Schrijf die goede ideeën zeker op en probeer af en toe eens eentje voor te leggen, zodat het niet lijkt alsof je plotseling de hele boel probeert over te nemen.