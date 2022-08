Dankzij deze (betaalbare) middeltjes overleeft Kate Middleton een dag op hoge hakken

Als een van de belangrijkste gezichten van het Britse koningshuis heeft Kate Middleton geen keuze. Hoge hakken dragen zal ze, dag in dag uit, urenlang. Of haar voeten dat nu fijn vinden of niet. Vooral de ‘Romy’-schoenen van luxemerk Jimmy Choo zijn haar favorieten: die heeft Middleton in verschillende uitvoeringen, met hakken tussen 6 en 10 cm hoog. Een royale dame kan toch niet op sneakers in het openbaar verschijnen?

Nylonkousen en zolen

Geen wonder dus dat de hertogin ondertussen de nodige trucjes en hulpmiddelen verzamelde om die uren op hakken zo pijnloos en comfortabel mogelijk te maken. Volgens de Amerikaans-Britse experte in royale etiquette Myka Meier is Middletons geheime wapen de populaire ‘Barely There Ladder Resist Non-Slip’-nylonkousen van het Britse merk John Lewis. Die erg dunne kousen komen met zachte gelstrips op de voeten, waardoor je letterlijk steviger in je schoenen staat. En ze zijn erg betaalbaar: een paar kost maar 6 pond of 7,15 euro. Op een oudere foto van Middletons schoenen die de Britse krant The Sun publiceerde, zijn de gelstrips zelfs even te zien.

John Lewis verzendt ondertussen jammer genoeg niet meer naar Europa. Een goed alternatief zijn deze (zij het iets duurdere) ‘Sandal Effect Tights’ met eenzelfde antislipzool van het Oostenrijkse merk Wolford (29 euro).

Volledig scherm Links: de non-slip nylonkousen van John Lewis. Rechts: een glimp van de kousen in Middletons schoenen. © John Lewis / Getty Images

Meier zegt ook dat Middleton al enkele jaren de nylonkousen zou combineren met leren zolen van het Britse luxemerk Alice Bow, zodat haar voeten op een nog zachtere en slipvrije basis rusten. Die zolen zijn gemaakt van latex met kleine luchtbubbeltjes zodat ze ook in elegante hakken passen en kosten een tikkeltje meer: bijna 19 pond of 22,5 euro. Maar dat lijkt ons nog altijd een prikje als je er een pijnloze dag op hakken voor in ruil krijgt.

