Dankzij deze 3 simpele trucjes belandt jouw valies sneller op de bagageband

Gefrus­treerd op vakantie met vrienden? Expert geeft tips om 6 veelvoorko­men­de ruzies te vermijden

Een vakantie met vrienden klinkt zalig, tot er troubles in paradise zijn. Misschien irriteer je je na een paar dagen aan de rommel in het appartement. Of misschien is jouw budget kleiner dan dat van je vriendengroep en zorgt dat voor ruzie. Een expert legt uit hoe je met al deze ergernissen omgaat en frustraties tijdens een weekje onder de Griekse zon met je bff’s vermijdt.