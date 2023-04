“Dankzij de juiste voeding word je minder snel grijs.” Klopt dat? Een dermatoloog reageert

Help, je hebt grijze haren gespot. Maar daar weet dr. Google wel wat op. Online lees je vaak: “Voeding kan helpen om je haarkleur te behouden”. Klopt dat? We vragen het dermatologe Katrien Smets in onze nieuwe reeks waarbij we advies van Google verifiëren bij een deskundige. Al kent de experte nog wel een must voor minder grijs haar: met deze slechte gewoontes stoppen.