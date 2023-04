Dan toch geen fabeltje: veenbessen helpen je bij een blaasontsteking

Niets is zo vervelend als een blaasontsteking: om de vijf minuten naar het toilet gaan om vervolgens getrakteerd te worden op een pijnlijk en branderig gevoel. Als we Dokter Google mogen geloven, zijn veenbessen de ideale natuurlijke remedie om ervanaf te komen. Maar klopt dit wel?

“Veenbessen bevatten een antibacteriële stof die voorkomt dat bacteriën zich vasthechten aan de blaaswand. Ze kunnen dus een urineweginfectie voorkomen, maar niet genezen. De vrucht helpt dus niet altijd en ook niet iedereen”, legt uroloog Marc Claessens uit.

Veenbessensap drinken dan maar? Toch niet: er is een andere variant die veel krachtige werkt

Uit een recent Australische studie is gebleken dat het gebruik van veenbessen tot 50 procent van de blaasontstekingen kan voorkomen. Hoewel de vrucht dus een bewezen preventief effect heeft op blaasontstekingen, moeten we volgens Claessens niet meteen naar de supermarkt hollen om een voorraad sap in te slaan.

Quote Bij mannen is de werking van veenbessen niet bewezen. Uroloog Marc Claessens

“Met veenbessensap alleen krijg je niet voldoende actieve bestanddelen binnen om je te beschermen tegen een blaasontsteking. We geven de voorkeur aan voedingssupplementen met veenbessenextract. Die zijn krachtiger dan de vrucht zelf, omdat daarin een grotere hoeveelheid van de antibacteriële stof zit”, vertelt Claessens.

Voor deze groep mensen zijn veenbessen níét effectief

Bovendien werken veenbessen niet preventief bij iedereen. “Bij mannen is de werking van veenbessen niet bewezen. Anders dan bij de vrouw is de oorzaak van urineweginfecties bij mannen meestal niet bacterieel. Daarom hebben ze minder last van blaasontstekingen”, vertelt Claessens. “Als ze een toch een infectie oplopen, is die vaak complex en wordt ze veroorzaakt door factoren als stress, alcohol of onvoldoende vochtiname.”

Ook voor zwangere vrouwen, die regelmatig last hebben van een blaasontsteking, of oudere mensen biedt de vrucht geen voordelen.

Quote Elke dag een supplement met veenbes­senex­tract vermindert het risico op een nieuwe blaasont­ste­king. Uroloog Marc Claessens

Voor één doelgroep is medicatie op basis van veenbessen wél effectief. “Ze worden vooral gebruikt als onderhoudsbehandeling bij vrouwen die last hebben van terugkerende blaasontstekingen. Die vrouwen nemen elke dag een supplement met veenbessenextract om zo het risico op een nieuwe blaasontsteking te verminderen”, zegt Claessens.

Er komt een moment dat je met je blaasontsteking toch naar de dokter moet

Bij klachten van een blaasontsteking raadpleeg je best altijd een expert. Claessens: “Een onderzoek moet uitwijzen of het louter om klachten of om een echte infectie gaat. Wanneer er sprake is van een urineweginfectie blijven antibiotica de meest doeltreffende medicijnen. Ze zorgen er niet alleen voor dat de bacteriën zich moeilijk kunnen vasthechten, maar doden ze ook.”

Zijn er enkel klachten zonder dat het om een bewezen infectie gaat, dan bieden voedingssupplementen op basis van veenbessen wel hulp. “Gebruik die altijd in combinatie met andere preventieve middelen. Voldoende water drinken en de juiste hygiëne helpen om de bacteriën weg te spoelen”, sluit Claessens af.

