Daith piercing steeds populairder als accessoire én wondermiddel tegen migraine. Werkt het ook echt?

Met de feestdagen in zicht groeit onze zoektocht naar feestaccessoires. En één type juweel blijkt bijzonder populair: de ‘daith piercing’. Die zou niet alleen een streling voor het oog zijn, maar ook een wondermiddel tegen migraine. Zoë Kravitz, Evy Gruyaert en Uwe Porters gingen al overstag. Hoe pijnlijk is het en helpt zo’n piercing écht tegen migraine?

Nieuw is de daith piercing niet: al in 1992 werd de piercing voor het eerst gezet. Door ene Erik Dakota uit Californië, die de piercing samen met een cliënt van Joodse afkomst bedacht. Het verklaart meteen ook de naam van het bijzondere accessoire. Het woord ‘daith’ is afgeleid van het Hebreeuwse woord “da’ath”, wat kennis, intelligentie betekent.

5 op 10 op de pijngrens

Het accessoire wordt gezet aan de binnenkant van je oor, net boven de tragus, oftewel het kraakbeen aan de voorzijde van de oorschelp. Geen vanzelfsprekende plek, het plaatsen van zo’n piercing laat je dus maar beter over aan professionals. Zoals Ara Hill, piercer bij juwelenmerk Astrid & Miyu, die aan het Britse magazine ‘Glamour’ verklapte hoe pijnlijk het plaatsen van zo’n exemplaar nu precies is. “Afhankelijk van de pijngrens van de cliënt kan het variëren, maar meestal is het rond de 5 op 10.”

Uiteraard is pijn enorm subjectief, op videoplatform TikTok regent het dan ook andere reacties. De Australische Meissa vindt de daith piercing dan ook de pijnlijkste piercing die ze ooit had. Ze koos voor een daith piercing in haar linkeroor, maar moest die noodgedwongen weer verwijderen omdat het wondje niet wilde genezen. “Het was de slechtste genezing, de ergste nasleep en deed het meest pijn toen hij gezet werd”, zo vertelt ze in haar video.

Genezen duurt bovengemiddeld lang

Elke ervaring is anders, maar het klopt wel dat het genezingsproces van de piercing bovengemiddeld lang is. “Daiths kunnen zes maanden tot meer dan een jaar nodig hebben om te genezen”, aldus piercer Ara Hill aan ‘Glamour’. Ter vergelijking: voor een piercing in een oorlel moet je op zo’n twee maanden rekenen.

Dat komt omdat de daith piercing een kraakbeenpiercing is. En kraakbeen geraakt nu eenmaal makkelijker beschadigd dan je oorlel. Je kan onder andere last hebben van blauwe plekken, roodheid en een verhoogde gevoeligheid, maar dat zou na verloop van tijd moeten afnemen.

Wil je de natuur een handje helpen, dan is nazorg het sleutelwoord. Ara Hill: “Het verzorgen van je piercing speelt een cruciale rol bij het genezingsproces. We raden aan om twee keer per dag te reinigen met een zoutoplossing. Daarna kan je je oor grondig drogen met een handdoek of de föhn op een koude stand.” Je slaapt beter niet op kraakbeenpiercings, dus kan een reiskussentje van pas komen. Zo rol je ’s nachts niet per ongeluk op het gepiercete oor.

Kies voor biocompatibel en allergeenvrij metaal

Ook als je piercing helemaal genezen is, blijft een goede hygiëne belangrijk, trouwens. Bij kraakbeenpiercings loop je een groter risico op bacteriële infecties dan bij oorlelpiercings. Een pretje is dat sowieso niet, maar het kan ook ronduit gevaarlijk zijn.

Om nare lichamelijke reacties te vermijden, kies je ook beter voor het juiste materiaal: allergeenvrij en biocompatibel metaal. Twee moeilijke begrippen, maar het komt erop neer dat het metaal vrij is van stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken en dus compatibel is met je lichaam. Meer concreet worden titanium, goud en chirurgisch staal gezien als de beste opties.

Wondermiddel tegen migraine?

Van de beste opties voor je lichaam naar de gezondheidsvoordelen voor je lichaam: veel mensen zweren bij de daith piercing als wondermiddel tegen migraine. Een van de redenen daarvoor is dat de plaats waar de piercing gezet wordt, een acupunctuurpunt zou zijn. Vaker verwijzen voorstanders naar het positieve effect op de nervus vagus, een van de twaalf hersenzenuwen, die doorheen je hele lichaam loopt en een aftakking heeft in het oor.

Evy Gruyaert liet twee jaar geleden al een daith piercing zetten om haar migraine de baas te kunnen. Ook Uwe Porters deed het. Zij zeggen - net als vele anderen - geholpen te zijn met de piercing. “Aangezien er geen wetenschappelijk uitsluitsel over bestaat, ben ik op dit moment verplicht om te zeggen dat het bij de daith piercing wellicht louter om een placebo-effect gaat”, vertelde prof. dr. Jan Versijpt, hoofd Neurologie in het UZ Brussel, ons twee jaar geleden al. Ook dokter Thierry Devroey wees begin dit jaar in Radio 2-programma ‘De madammen’ nog op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Dr. Jan Versijpt: “In mijn meer dan tien jaar ervaring als hoofdpijndokter heb ik nog niet of nauwelijks met een patiënt gesproken over deze piercing als oplossing tegen hun migraine. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die die piercings zetten dat doen met kennis van zaken, maar voor ons blijft het een techniek die risico’s zoals bloedingen of ontstekingen met zich kan meebrengen. Je blijft natuurlijk een vreemd voorwerp in je lichaam stoppen.”

