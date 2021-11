Dag droge huid: dit is waarom je polyglutaminezuur aan je winterse skincare routine zou moeten toevoegen

Beautyre­dac­tri­ce Sophie tipt 8 skincare­pro­duc­ten die je nodig hebt na je 30e: “De term hyaluron­zuur kan intimide­rend zijn, maar het is een pas­se-par­tout”

Ahhh, de wondere wereld van huidverzorging. Het is briljant wat er allemaal op de markt is, maar zelfs met de beste wil van de wereld kan het grote aanbod verwarrend zijn. En dat is nog zacht uitgedrukt. Daarnaast veranderen de trends in skincareland met de jaren, net zoals de noden van onze huid. Welke producten zijn nu écht onmisbaar in je routine eens je de kaap van de 30 bent gepasseerd? Beautyredactrice Sophie zet voor ons op een rijtje wat je nodig hebt to age like fine wine. “Magie bestaat niet, maar retinol komt er dicht bij in de buurt.”

23 november