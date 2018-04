Dag 9: trek je sportschoenen aan en daag jezelf uit Letsgonina dag 9 Margo Verhasselt

15 april 2018

09u07 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag maken we een sportplan voor onszelf op!

Oké oké, voor je ons aanvalt: we weten het, we hadden beloofd: geen zotte squats of acrobatische toeren. Maar we konden het toch niet laten om er toch wat sport tussen te steken. Waarom? Men zegt altijd dat je pas een gezonde geest kan hebben wanneer je een gezond lichaam hebt. Iets waar Evy ook aan vasthoudt. Maar dat sportplan, dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

Wat moet je doen? Stel voor jezelf een persoonlijk doel op. Wil je wat meer wandelen? Fijn, maar dat kan specifieker, waarom bepalen we niet dat je vanaf nu 500 stappen per dag meer gaat zetten. Heb je al ergens een fitnessabonnement lopen? Super! Misschien elke sessie 10 minuutjes langer maken? Het hoeft niet veel te zijn, zolang je het maar kan volhouden!