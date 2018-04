Dag 8: maak gelukshormoon aan door te knuffelen Letsgonina dag 8 Margo Verhasselt

14 april 2018

09u06 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Wat doen we vandaag? Iemand eens heel goed vastpakken!

Free hugs, anyone?

Een nietsvermoedende voorbijganger vastnemen voor een flinke pakkerd is misschien niet meteen wat we in gedachten hebben. Maar iemand een stevige knuffel geven, heeft tal van voordelen. Zo gaat je lichaam oxytocine aanmaken, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Deze stof verzacht gevoelens van onzekerheid en angst, het vermindert de hoeveelheid cortisol (het stresshormoon) en verlaagt de bloeddruk. Nog niet overtuigd? Na een knuffel voelen we ons ook minder eenzaam en minder gespannen, maar wel meer zelfverzekerd en we zouden ook sneller banden smeden met anderen. Niets dat Evy zoveel plezier doet na een lange dag dan een knuffel van haar twee kids.

Dus wat staat er op dag 8 op de planning? Trek je partner, dochter, zoon, broer, zus, hond, kat, wie dan ook tegen je gilet en enjoy!