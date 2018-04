Dag 7: Dankzij deze tip slaapt Evy Gruyaert als een roosje Letsgonina dag 7 Margo Verhasselt

13 april 2018

16u04 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen meer energie geeft. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag denken we even na over wat ons blij maakt voor het slapengaan.

Het einde van een lange week is alweer in zicht, de eerste week uit ons plan! Zie je het nog zitten? Het is even tijd om na te denken over de dingen die deze week een glimlach op je gezicht toverden. Voor het slapengaan probeert Evy voor zichzelf even te bekijken wat haar die dag gelukkig maakte, van een complimentje over haar geweldige coupe tot een dikke knuffel van zoon Alec.

De kleine dingen die we soms over het hoofd zien kunnen eigenlijk nét het verschil maken. Wat is de bedoeling van dag 7? Neem voor het slapengaan 10 minuten de tijd om drie dingen op te sommen die jou vandaag gelukkig maakten. Sweet dreams!