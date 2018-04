Dag 5: maak iemand anders gelukkig Letsgonina dag 5 Margo Verhasselt

11 april 2018

09u00 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. Maar vandaag maken we niet alleen onszelf gelukkig, ook iemand die ons dierbaar is!

Joepie! Je mag geld uitgeven. Maar halt: niet aan een volledige nieuwe zomergarderobe, wel aan andere mensen. Want iets kopen voor iemand anders maakt gelukkig! Althans, dat is toch wat menig onderzoek al uitwees. Of je nu 5 of 50 euro van je rekening haalt, het maakt niet uit. Het is gewoon de bedoeling dat je het aan iemand anders geeft. Dat kan in de vorm van een cadeautje, maar ook via een donatie. We beloven je dat je een warmer gevoel vanbinnen krijgt dan van alweer een topje dat je toevoegt aan de collectie in de kast. Ga vandaag dus eens op zoek naar iets dat je iemand die je graag ziet cadeau kan doen. Zonder dat ze erop zaten te wachten. Shoptherapie, maar dan nét iets anders.

Evy: "Ik weet niet hoe het komt, maar voor iemand anders zorgen maakt me toch echt wel blij. Je grootmoeder eens bellen, iemand helpen met de boodschappen naar de auto te dragen of een onverwachts cadeautje geven. Op een lezing sprak iemand over social therapy in plaats van retail therapy, dat vat het voor mij mooi samen."