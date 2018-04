Dag 21: Blik vooruit: wat na de 21 dagen? Letsgonina dag 21 Margo Verhasselt

27 april 2018

12u31 0 Nina Ziezo, de 21 dagen zitten er al op! We hebben ons zoveel mogelijk aan onze beloftes gehouden: geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan, geen rare diëten. Evy Gruyaert en NINA werkte voor jou een haalbaar plan uit dat je hopelijk gelukkiger en energieker maakte in 21 dagen! Het is de laatste dag, en daarop blikken we vooruit!

Ziet jouw toekomst er rooskleurig uit en trek je binnenkort naar betere oorden? Zelfs wanneer je dat niet doet is deze tip perfect voor een instant happy gevoel. Super simpel en een perfecte afsluiter voor ons geweldig plan! Neem een blad papier, wat stiften en zet je op je gemak. Denk aan je volgende vrije dag of vakantie en beeld je in wat je op een ideale dag zou doen. Bij Evy: een dagje op het strand met haar gezin met een cocktail in de hand. Hoe ziet die ideale dag bij jou eruit?

Het plan is gedaan, wat nu? Meer energie, happy en blij? Wil je dat verderzetten? Je kan het plan altijd herhalen, of enkele tips aan je dagelijks leven toevoegen die je leuk vond. Van de vlinderzit tot het energiedrankje!

Meer tips? Die vind je hier!