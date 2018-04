Dag 19: Instant gelukkig gevoel met je favoriete outfit Letsgonina dag 19 Margo Verhasselt

25 april 2018

09u00 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Haal vandaag de mooiste kleren uit de kast.

Van dat favoriete jurkje dat je eigenlijk amper aandoet tot dat topje dat je ooit op vakantie droeg en boordevol herinneringen zit. Een outfit is soms zoveel meer dan maar gewoon 'een outfit'. Een instant flashback naar een mooie herinnering bijvoorbeeld. Doen die schoenen jou denken aan de eerste date waarop je met je lief kuste en maakt dat jou meteen gelukkig? Waarom doe je ze dan niet vaker aan?

Graaf vandaag eens diep in die kleerkast van jou en bekijk welke stuks jou een instant happy gevoel bezorgen! Leef je volledig uit: al loop je tien minuten rond in je trouwkleed, go for it!