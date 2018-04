Dag 18: stap vandaag 10 minuten extra Letsgonina dag 18 Margo Verhasselt

24 april 2018

09u03 0 Nina Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Moet lukken, niet? Trek vandaag je wandelschoenen maar aan!

10.000 stappen per dag, dat zou een gezond gemiddelde zijn. Maar tenzij je een heel actieve job hebt, of bijzonder sportief bent, is het vaak heel moeilijk om werkelijk elke dag aan die 10.000 stappen te komen, het is tenslotte zo'n 10 kilometer. Ook bij Evy mislukt het soms: "Op een draaidag waarbij ik lang in de auto en de make-upstoel zit kom ik ook maar aan 2000 stappen! Die probeer ik dan op de loopband in te halen. 's Avonds bekijk ik altijd hoeveel stappen ik gezet heb, als ik dan zie dat ik er nog maar een 100-tal mis, loop ik nog rondjes door mijn living, op blote voeten weliswaar zodat ik de kinderen niet wakker maak. Ziet er vast gek uit, maar het is beter dan in de zetel ploffen. Soms overdrijf ik wel wat. Zo wandelde ik eens rond de auto terwijl ik aan het tanken was, dat leverde me wel wat gekke blikken op (lacht)."

Het goede voornemen van de dag: we gaan 10 minuten extra wandelen! Want 10 minuten extra per dag wandelen kan je al heel wat meer stappen opleveren. Het kan tijdens de middagpauze, maar je kan ook een halte vroeger van de bus stappen, je auto wat verder parkeren of je telefoontjes op het werk gewoon al wandelend opnemen.



Benieuwd naar de andere challenges? Je vindt ze hier!