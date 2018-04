Dag 17: vanaf nu altijd met het juiste been uit bed dankzij Evy Gruyaert Letsgonina Dag 17 MV

23 april 2018

08u58 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag kloppen we onszelf wakker!

Klop jezelf wakker! Ja echt hoor! Wakker kloppen, Evy leerde deze techniek in de shiatsu-les en was meteen verkocht. Meteen na het opstaan zoek je een plaats om je lichaam wakker te maken en we beloven je dat je dat beter begint. Hoe begin je eraan? Evy legt het je uit hierboven in de video!