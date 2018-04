Dag 16: 7 opruimtips van Marie Kondo die voor rust in je leven gaan zorgen letsgonina dag 16 MV

22 april 2018

08u52 0 Nina Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. De lente is er al! Nu de grote opkuis nog, gelukkig kunnen we altijd rekenen op Marie Kondo's handige tips.

Een opgeruimd huis staat gelijk aan een opgeruimde geest. Al is het soms wat moeilijker nu er twee paar kleine voetjes rondtrippelen laat Evy weten. De tips van Marie Kondo zijn handig om snel toe te passen op een drukke dag, of wanneer je gewoon op een dag zoals vandaag veel meer zin hebt om in het zonnetje te gaan zitten.

Voor jullie verzamelden we onze favoriete Kondo-tips!

In de keuken:

* Bewaar afval in de diepvries. Doe tijdens het koken alle schillen, botjes en restjes in een diepvrieszak nadat je ze hebt laten uitlekken. Doordat ze worden ingevroren kunnen ze niet rotten en zal de keuken niet gaan stinken. Ruim de zak zo’n twee keer per week op.

* Wees efficiënt: bewaar apparaten, potten en pannen die je zelden gebruikt achter in de kast of op het bovenste schap. De dingen die je dagelijks uit de kast haalt, zet je dan weer op een makkelijk bereikbare plaats. Kookgerei berg je best op in een lade, zo kunnen er geen vetspatten op komen.

Op de bureau:

* Cursusmateriaal: wegdoen die handel. Heel eerlijk, wanneer heb je voor de laatste keer nog eens in die oude cursus gelezen? Juist ja.

* Rekeninguittreksels: als je ze niet nodig hebt voor de belastingen, gooi je ze beter weg. Bovendien bieden veel banken tegenwoordig een online afschrift aan.

* Knipsels: recepten, plattegronden, krantenartikelen, ... Hoe vaak gebruik je die nu echt? Plattegronden kan je altijd opnieuw afdrukken, en recepten kan je makkelijk opslaan in je smartphone of tablet.

Voor in de badkamer:

* Handdoeken: Geen kastruimte om je handdoeken op te bergen? Reserveer dan een lade van je kledingkast voor je handdoeken. Vouw ze ook netjes op zodat je precies ziet hoeveel je er hebt.

* Beautyspullen: Verzorgingsproducten bewaar je best in de badkamer, in de buurt van de wastafel. Berg ze allemaal samen op in een doosje, zo vind je alles in één oogopslag terug. Cosmetica bewaar je dan weer beter op een drogere plaats, zoals de slaapkamer.